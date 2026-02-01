Circulaba con licencia trucha y drogas: quedó detenido

1 febrero, 2026 0

En el marco del Operativo de Sol a Sol, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires detuvo este domingo en Mar del Plata a un conductor de 48 años que manejaba con una licencia trucha bajo el efecto de sustancias nocivas y tenía fraccionadas para la comercialización una gran cantidad de drogas.

Tras confirmarse las infracciones a la ley de estupefacientes y la Ley de Tránsito 13.927, el Ministerio de Transporte avanzó con la inhabilitación preventiva de la licencia, una medida administrativa que se aplica en casos de extrema gravedad vinculados a la conducción bajo los efectos del alcohol o de sustancias ilegales.

