Circulan más billetes falsos de 1.000 y 500 pesos: cómo detectarlos

Una empresa de seguridad alertó por un fuerte aumento de la circulación de billetes falsos, especialmente en los de alta denominación (de 500 y 1000 pesos). Los especialistas explican que hay un incremento del 37% de este delito y aconsejan estar muy alertas para evitar el engaño.



En una importante compañía de seguridad y logística de valores, que pidió no ser identificada, comentaron que sólo en los primeros 9 meses de 2021 ya detectaron un 37% más de billetes falsos de $ 1.000 que en todo el 2020. Los “horneros”, además, este año superaron a los “yaguaretés” (que antes lideraban) en cantidad de unidades truchas interceptadas.

El perito calígrafo Hernán López Peña explicó que “afortunadamente los falsificadores en Argentina no son muy buenos y la calidad de las falsificaciones es generalmente mala, por lo cual detectarla es bastante fácil”.

El experto dijo que no hay una fórmula para individualizar los billetes apócrifos y que lo mejor es la experiencia del billete genuino, que en Argentina se confecciona con sistemas complejos y bajo estrictas medidas de seguridad, justamente para evitar las copias falsas.

“Nuestros billetes pasan por tres sistemas de impresión (tipografía, calcografía y offset), que son muy complejos de reproducir por los falsificadores. Por ejemplo, hasta ahora nunca se vio que usaran calcografía”, explicó López Peña.

La textura del papel, la marca de agua, la transparencia, el filamento de seguridad, la luz ultravioleta, son algunas de los recursos que pueden ayudar a determinar si un billete es falso.

El papel moneda tiene un tacto diferente al papel común, su aspereza y su flexibilidad son fácilmente identificables. Por eso si se lo nota muy suave o demasiado rígido, hay que desconfiar. Además, la impresión calcográfica les da cierto relieve a las figuras, que se detecta pasando el dedo.

Otro recurso es mirar el billete a contraluz para verificar la marca de agua (que debe revelar un hornero con el número 1000), el hilo de seguridad secundario (más fino que el principal y que solo se ve a contraluz) y la inscripción: “$1000 BCRA”.

Por otra parte, los billetes genuinos tienen palabras y números impresos en letras tan pequeñas que sólo pueden distinguirse con lupa o acercando el ojo al papel. Si estos elementos no aparecen con toda nitidez quiere decir que el billete es falso.

Si todavía quedan dudas, se puede exponer el billete a la luz ultravioleta para asegurarse de que aparezcan las medidas de seguridad restantes como pequeñas fibras distribuidas al azar en el papel, que se iluminan en tres colores: turquesa, azul y rojo.

Con respecto a los billetes de $500, las medidas de seguridad son muy similares a las de los de $1000 y en su caso, la clave es tocar el retrato del yaguareté y sentir la impresión en relieve.

Por último, López Peña destacó que los cajeros automáticos tienen sensores que detectan las anomalías en los billetes, por lo que la extracción en estas máquinas es bastante segura. Al contrario, advirtió por los fallos que suelen tener las máquinas de contar billetes.

Fuente: Diario Popular / Clarín

