Circulo de Mantras en Satyam Yoga para despedir el año

El día miércoles 18 de diciembre, a las 20.15 hs, se realizará una actividad especial para despedir el año en el estudio de yoga y técnicas saludables: “Satyam Yoga”, la Sala de Yoga de los profesores Rocío Santa María y Jorge Bianchi. Que ya cuenta con 9 años de funcionamiento en la ciudad.

La actividad será libre y gratuita, y es destinada a todo público, para toda la familia.



Se trata de finalizar el año de una manera típica de la cultura hindú y de las comunidades yogis, nada más y nada menos que cantando “Mantras”, o canciones devocionales de Yoga. Quienes asisten a Yoga y están familiarizados con este tipo de eventos, saben de qué se trata esta técnica que se ha popularizado cada vez más en todo el mundo: se comparte un hermoso momento, por lo general sentados en círculo, entonando diferentes canciones espirituales (o simplemente escuchando), en el idioma de la India, de manera que se alcanza un estado de alegría y recogimiento interior. Es importante destacar que no hace falta ser practicante de Yoga para poder participar del encuentro.

En esta ocasión se contará con la presencia de invitados especiales, y con los instrumentos específicos de India para estos cantos meditativos, entre ellos: el armonio, el tabla y las cártalas, para lograr una auténtica musicalidad al estilo hindú.

Quienes no han tenido la oportunidad de participar anteriormente de este tipo de eventos enseguida se sentirán como en casa, apreciando el tono armónico y festivo de cada canción. Ya que los Mantras, son otra de las técnicas y herramientas que la antigua disciplina del Yoga ha legado. Quizás no es tan conocida como los ejercicios físicos del Yoga, pero es una manera más de meditar, y entrar en contacto con los sentimientos más lindos y profundos del corazón, en este momento del año, teniendo en cuenta que es una etapa donde todos necesitamos hacer un balance interno de cómo hemos transitado el año y cómo queremos prepararnos comenzar el siguiente.

Como en cada oportunidad se compartirá una infusión y bocadillos veggies.

Para más información comunicarse a los teléfonos: (02983) 15590095/ 15405871 o al email: [email protected]

También a través de Facebook: ” Satyam Yoga” ó por Instagram: “@yogasatyam”.

Para conocer más acerca de Satyam Yoga, se puede visitar la página web: www.sathyamyoga.wordpress.com

