Ciro Lachat debutó en Huracán de Parque Patricios con un gol

26 agosto, 2025 0

Este fin de semana, el joven futbolista tresarroyense Ciro Lachat Ortiz de 14 años, jugó para Huracán de Parque Patricios enfrentando a Racing de visitante y convirtió un gol.

Ciro es de Orense, se formó en Alumni y hace dos años entrena en Huracán de nuestra ciudad y forma parte del plantel titular de la categoría 2010, siendo la suya la categoría 2011.

Este verano le ofrecieron empezar la pretemporada con la Reserva y Primera del Globo y a partir de ahí comenzó a ser parte del plantel titular de la reserva.

En el mes de mayo, catadores y coordinadores de inferiores de Huracán de Parque Patricios visitaron Tres Arroyos y observaron los deportistas y sus prácticas.

Ciro junto a Matías Bailón, Joaquín Gutiérrez y Tiziano Negreiro, tuvieron la oportunidad única de visitar las instalaciones de Parque Patricios y convivir durante una semana con otros jugadores y entrenar con ellos.

Luego de esa semana, el coordinador de inferiores, Eduardo Papa, informa que quiere que Ciro juegue este año en la Liga Metropolitana, partidos que se llevan a cabo los domingos.

Este domingo fue su primer partido y el orensano debutó con una gran performance además de la conversión de uno de los goles.

Actualmente Ciro también forma parte y por segunda vez de la Selección de Tres Arroyos en el plantel titular de Sub-15.

Volver