Ciro Lachat debutó en Huracán de Parque Patricios con un gol
Este fin de semana, el joven futbolista tresarroyense Ciro Lachat Ortiz de 14 años, jugó para Huracán de Parque Patricios enfrentando a Racing de visitante y convirtió un gol.
Ciro es de Orense, se formó en Alumni y hace dos años entrena en Huracán de nuestra ciudad y forma parte del plantel titular de la categoría 2010, siendo la suya la categoría 2011.
Este verano le ofrecieron empezar la pretemporada con la Reserva y Primera del Globo y a partir de ahí comenzó a ser parte del plantel titular de la reserva.
En el mes de mayo, catadores y coordinadores de inferiores de Huracán de Parque Patricios visitaron Tres Arroyos y observaron los deportistas y sus prácticas.
Ciro junto a Matías Bailón, Joaquín Gutiérrez y Tiziano Negreiro, tuvieron la oportunidad única de visitar las instalaciones de Parque Patricios y convivir durante una semana con otros jugadores y entrenar con ellos.
Luego de esa semana, el coordinador de inferiores, Eduardo Papa, informa que quiere que Ciro juegue este año en la Liga Metropolitana, partidos que se llevan a cabo los domingos.
Este domingo fue su primer partido y el orensano debutó con una gran performance además de la conversión de uno de los goles.
Actualmente Ciro también forma parte y por segunda vez de la Selección de Tres Arroyos en el plantel titular de Sub-15.