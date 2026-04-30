Cirugía pediátrica en Viedma permitió extirpar un quiste a una nena

30 abril, 2026 0

Una operación realizada por profesionales médicos en Viedma concluyó exitosamente con la extracción de un quiste de 15 cm. a una paciente con 14 años.

La intervención se dio mediante videolaparoscopía, según indicó Ivana Abrameto, quien operó a la joven dialogó con FM Ilusiones y dijo “la misma llegó de Carmen De Patagónes, para ser tratada inmediatamente primero hicimos todos los estudios de rigor, era un quiste hepático, y luego de tres meses de tratamiento y ante la prevención a tomar ante cualquier eventualidad, hablamos con la familia y al momento de la intervención nos encontramos con otro panorama, hicimos laparoscopía previamente, consultamos a profesionales, como un amigo de Comodoro Rivadavia, y a su vez estudiamos la patología que antes hacíamos de forma convencional”

“La enfermedad tiene su origen en un parásito que se transmite por animales, mediante vísceras tiradas en los campos y comidos por perros, y con la defecación accidental llegaban al ser humano, se da en la zona sur de nuestra provincia”.

“La operación duró aproximadamente tres horas, con mucha preparación previa, porque nosotros no tenemos terapia por lo que hablamos antes con la paciente, es como una rutina que tenemos con los chicos, yo la veía mensualmente durante su tratamiento hasta que hicimos la intervención, es muy importante la empatía anterior”.

Volver