Cittadino aseguró que estará donde el Movimiento Vecinal decida que esté

19 mayo, 2023

La declinación del actual intendente a participar en una nueva contienda política por la intendencia generó inquietudes en la opinión pública y más aún en compañeros del propio espacio político, tal el caso de la doctora Claudia Cittadino, secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, quien al respecto dijo: “la decisión ya la sabíamos, él dijo que era momento de dejar y dedicarse a su familia y a sus cuestiones personales y entendimos que si le pedíamos más era un egoísmo partidario y su decisión de dar un paso al costado, a pesar que las mediciones le daban muy bien, es realmente para destacar. Por otra parte debo decir que el Movimiento Vecinal está muy bien, muy fuerte y con muchos proyectos”.

En cuanto a su sensación personal, la funcionaria expresó: “estoy contenta por él, pero estoy triste al mismo tiempo, porque fue una relación de amistad la que forjamos, y son sentimientos encontrados, yo le debo a Carlos Sánchez todo lo que soy en política, ingresé como pediatra al servicio local, y soy empleada de planta, y en 2009 cuando la dra Capellari fue candidata a concejal, me ofreció la Secretaría y acepté de inmediato, y de ahí no paré de trabajar políticamente pero preparándome continuamente para todos los desafíos, capacitándome de manera constante, como todos los que integramos el Movimiento Vecinal, porque para nosotros la prioridad es el bienestar de los vecinos”.

Por otra parte se refirió a un posteo que realizó en su cuenta personal de la red social Facebook, “mis gracias totales fueron porque somos amigos, compartimos momentos en familia, momentos buenos y malos, tristes y dolorosos, el vínculo fue más allá de lo laboral”.

Finalmente Cittadino aseguró que “nadie va a creer que Sánchez se va a ir a su casa a no hacer nada, ni en sueños, el seguirá trabajando por Tres Arroyos, es una marca registrada para nosotros. Quien le suceda tiene proyectos para concretar por muchos años”.

Al consultarle sobre la posibilidad de ser candidata a intendenta dijo: “cualquier persona que haga política, más el caso nuestro que somos un partido vecinalista, aspira a dirigir los destinos de su ciudad, dos veces reemplace a Sánchez en su cargo pero estaba todo ordenado, es muy distinto a una propuesta por cuatro años, y yo voy a estar donde el partido y mis compañeros del partido así lo decidan, si me toca estar en la lista lo pensaré y consensuaré familiarmente, pero todo es muy reciente como para hablar de candidaturas”.



Volver