Cittadino avanza en el armado de su lista e inaugura local

17 junio, 2023

La precandidata a intendente municipal por Compromiso Vecinal, Dra. Claudia Cittadino informó a LU 24 que próximamente inaugurará un local en Avenida San Martín al 500 mientras se avanza en la integración de la lista para competir en las PASO de agosto y anticipó que Luciana Menéndez será la precandidata a Consejera Escolar en primer término.

“Estamos trabajando en lo que le queremos transmitir a la gente, nosotros tenemos un Bonus Track, dentro de lo que será la sana competencia con los otros precandidatos porque podemos hablar de pasado, de presente y de futuro, y es bueno transmitirlo al momento de la campaña pero no exagerar porque la gente está preocupada por sus propios problemas, por el día a día”.

“La interna no es una pelea, son miradas diferentes”

Al tener el MV una interna que no es una pelea, una discusión sino dos miradas diferentes sobre lo mismo porque formamos parte de un mismo equipo, los dos tenemos trabajo en gestión, trabajo legislativo y las diferencias son mínimas sobre la misma realidad y luego de no haber podido acercar posiciones para una lista única decidimos que cada uno tendría su espacio hasta después de las PASO para luego el que gane volverá al partido para seguir la segunda parte de la campaña, ganando y encabezando la lista y el que pierde irá a acompañar hasta poner al MV otra vez al frente de la municipalidad”.

Local partidario y anuncios

Claudia Cittadino adelantó que próximamente inaugurará un local donde desarrollará la campaña con vistas a las PASO.

“El local está en la Avenida San Martín al 500”, dijo y agregó “estamos dando los últimos toques, y acomodando algunas cuestiones, porque hasta el cierre de listas no puede haber campaña, por lo que estamos diseñando algunas cuestiones de cómo vamos a transmitir a la gente lo que queremos, porque somos la continuidad de lo que está haciendo el Movimiento Vecinal, el 24 es el cierre de listas, y el 26 hay una Asamblea en el partido para aprobar candidatos extrapartidarios, ya que en mi caso hay mucha gente nueva”.

El 29 se presenta la lista

“El 29 haremos la presentación de la lista con cada uno de los candidatos en el local, el lugar donde vamos a estar, donde vamos a recibir a la gente que es mucha, la verdad estoy sorprendida porque parece que todo lo que se relaciona con la política es malo pero se acerca gente que pensé que nunca pudiera tener una mirada política, para aportar diferentes cosas que se podrían mejorar en Tres Arroyos; todo el mundo reconoce el trabajo incansable de Carlos Sánchez, nadie a esta altura ya lo pone en duda. Con esa mirada, con esas ganas de demostrar que con la política se puede, que la política también tiene cosas buenas vamos a llevar adelante esta campaña hacia las PASO”, sostuvo.

Menéndez, primera precandidata a Consejera Escolar

“La primera candidata a Consejera Escolar es Luciana Menéndez, una docente que estuvo en un colegio privado y ahora se desempeña en la educación pública, y estuvo trabajando con el tema de discapacidad, ocupó la presidencia del Consejo Municipal para personas con discapacidad; es una persona muy querida, estamos muy felices que haya aceptado la propuesta porque como dije hoy día hay que aceptar trabajar en política”, anticipó.

“La gente tiene que saber en qué trabajamos, trabajamos de cara a la gente”, dijo Cittadino, quien anticipó los deseos de un “Feliz Día del Padre”.

