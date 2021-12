Cittadino cerró su gestión de concejala como de mucho aprendizaje

9 diciembre, 2021

La Secretaría de Desarrollo Social municipal es un área de gestión permanente, las necesidades y pedidos se suman cada día, haciendo que la tarea requiera de dedicación y entrega.

Quizá estos requisitos fueron evaluados al momento de la elección de la persona responsable de la Secretaría, en este caso, alguien que sabe del tema y fue titular durante mucho tiempo de ésta cartera, hablamos de la doctora Claudia Cittadino. Ella dijo que: “en mi último día en el Honorable Concejo Deliberante me encuentro con mucho trabajo para dejar todo ordenado, como concejala, todo fue muy distinto, tratar con el Ejecutivo, las sesiones, otra tarea, quizá todo es más político, me llevo un gran aprendizaje de estos años en esta función. En cuanto a mi próximo cargo, estuve seis años como Secretaria de Desarrollo Social, y cuatro como Secretaria de Salud. Creo que tantos años de trabajo en diversas áreas me ayudó a aprender mucho, ahora estaré en un lugar que ya conozco, a lo mejor con otras realidades, el tema de la pandemia cambió mucho la forma de trabajar, pero pondremos todo a disposición de los buenos resultados”.

En cuanto al abordaje de trabajo, Cittadino comentó que: “son muchos los proyectos que iremos poniendo en marcha. En una charla con el Intendente, él me ha solicitado cosas puntuales para revalorizar y otras para implementar, Marcelo ha hecho una excelente gestión y trabajó en un tiempo sanitario difícil”.

