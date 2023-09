Cittadino: Definiciones de una futura gestión a un mes de las elecciones

24 septiembre, 2023

La candidata a intendente por el Movimiento Vecinal, Dra. Claudia Cittadino visitó LU 24 y sostuvo que el momento actual, a poco menos de un mes para las elecciones generales, encuentra al equipo “haciendo el esfuerzo para poder llegar con el mensaje a cada uno de los vecinos, pero también hay que trabajar y hacer de manera simultánea la campaña”.

“Hay temas que requieren atención inmediata por lo que el teléfono suena permanentemente”, dijo y aseguró que “a veces ayuda estar en gestión y otras no, porque a veces la falta de alguna solución hace que el vecino se enoje; yo de todas maneras renuncié a Desarrollo Social porque no me parecía ético para hacer la campaña porque cualquier acción puede ser malinterpretada”.

“Las PASO fueron una gran encuesta, y se definió el espacio político; luego vino el tiempo de unir las dos listas y acercar posiciones, también posicionar al MV y como candidata, volviendo a la sede histórica de calle Dorrego, también que volviera gente que no quiso participar de la interna, gente valiosa que esperaba esa instancia y ahora trabajamos todos juntos, lo que fortalece al Movimiento Vecinal, no es que fortalece a Claudia Cittadino; el compromiso es posicionar al MV en esta difícil parada que significa venir detrás de un intendente con una estrategia y dedicación al trabajo, lo que se hace en equipo, que es lo que estamos buscando”, afirmó.

“Uno siempre piensa, y yo pienso, modificar el organigrama dentro del gabinete municipal. Tengo pensado algunos nombres, pero no estaría bien que los dijera porque no lo saben ellos, para ocupar el cargo que uno está delineando, ya que repercutirá también el armado a nivel provincia y Nación, ya que no se podría gestionar de la misma manera. Nosotros queremos gobernar Tres Arroyos, quedar fuera de la grieta, y tenemos áreas que hay que jerarquizar un poco más y otras fusionarlas; el vecino quiere que agilicemos los trámites, como la habilitación de un local, una pyme o una empresa pero hay gente que no se adapta a las nuevas tecnologías; pienso en nombres que podrían actualizar pero hay que esperar, algunas cosas hay que cambiarlas pero otras no, como ejemplo pongo a la Vial; esa es la tarea que voy a encarar, hay cosas en las que uno se tiene que sentar con tranquilidad para poder diseñar una estrategia con un equipo chiquito y ver quienes están capacitados para ello”, dijo.

“Tengo pensado qué hacer en algunas áreas para hacer cambios, pero debo pensar en hacer transiciones no tan bruscas; uno hace consultas pero hay instituciones de por medio que tienen que ser consultadas, ir de abajo hacia arriba”, agregó.

“Vamos a tomar medidas drásticas con respecto al tránsito, por cuestiones que son conexas con las derivaciones que tienen los casos luego con el Hospital, ya que el paciente puede ir a terapia, puede necesitar prótesis, seremos muy drásticos”, dijo y también se refirió a que “el presupuesto que estaba pensado para el Hospital con el incremento de precios que están fijados en dólares deberemos hacer una reingeniería; en pocos días tendremos al Servicio de Oncología funcionando, una obra muy soñada por la Dra. Domínguez con el apoyo de la Asociación Amigos del Hospital, del gobierno provincial, que evitará los traslados hacia otras ciudades para los enfermos de cáncer, en instalaciones con equipos de primer nivel y profesionales que acompañarán: ya está todo acá, y empezará a funcionar en unos días”.

“Mi equipo de gobierno saldrá de la gente más cercana y de absoluta confianza, porque uno le entrega el manejo de secretarías o gabinete, los voy a designar luego de ganar las elecciones, como corresponde; acá no habrá amiguismos sino que serán las personas más idóneas para ocupar ese cargo, y si no cumple con su trabajo me voy a pelear y tendrá que quedar de lado; va a ser un gabinete austero, probo y en el cual pueda depositar toda mi confianza sabiendo que podrá tomar decisiones en cada área y no consultarme a cada rato”, graficó.

“Queremos avanzar en el plan ambicioso de cordón cuneta, de luminarias, de asfalto, vamos a dar continuidad a las obras iniciadas hasta que podamos ver cómo nos podamos acomodar con Provincia y Nación, pero tenemos experiencia de salir con la valijita y los proyectos en la cartera; lo aprendimos a hacer, ir con la carpeta y presentando los proyectos para hacer crecer a Tres Arroyos como hasta ahora, con los pilares puestos en la educación y en el cuidado de medio ambiente, para mejorar y cuidar lo que está hecho y proyectar nuevos desafíos”, finalizó.

Volver