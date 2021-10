Cittadino desmiente nota de Agencia Nova: “es vil, baja, sucia y atenta contra mi familia”

27 octubre, 2021 Leido: 660

En las últimas horas comenzó a circular a través de las redes sociales una información publicada por la Agencia de Noticias Nova en la cual se acusa a la concejal vecinalista Claudia Cittadino de dejar que su esposo “Jorge Parraquini se quedé con todas las horas extras en el Hospital Pirovano”. En este sentido, la edil habló con LU 24 y tildó a la nota como “mal redactada, vil, baja y sucia”, y sostuvo que atenta directamente contra su familia. Además, anunció que tomó medidas legales contra el medio de comunicación y las personas que compartieron dicha publicación.



Cittadino expresó que “esto excede a los que tenemos la vocación política y nos sometemos a este tipo de cosas todos los días. Quienes me conocen saben que soy muy visceral y que todo el tiempo defiendo lo que estoy convencida con mucha vehemencia pero esta vez se metieron directamente con la familia, no solo con Jorge, sino con mis hijos también que escuchan, ven y se enteran de esas cosas. Yo creo que quienes vamos a veces al barro en la política tenemos un límite que es la familia del adversario político ocasional. En este caso no se respetó”.

“Todo esto surgió como una duda en el año 2019, es decir que pasaron dos rendiciones de cuentas auditadas, además, por el Tribunal de Cuentas sin ningún cargo. Yo no firmo ninguna hora extra, no solo del Hospital, de ningún empleado de la Municipalidad de Tres Arroyos, no tengo injerencia, yo soy concejal”, aclaró.

En cuanto a la forma de distribución de las horas extras dentro del Hospital, la concejal aseguró que “esto sigue una serie de pasos, no depende de una sola persona, sino de la actividad habitual de los profesionales del Hospital, son las guardias médicas. Se llama Ayudantía Quirúrgica porque en alguna ocasión surge porque hay cosas que no se pueden operar de a uno, también si algún profesional de guardia tiene un problema y se necesita que se lo cubra, o está operando e ingresa un accidentado. No es una cuestión exclusivamente de los traumatólogos sino que está en todas las especialidades que hacen guardias pasivas en el Hospital”.

“En este caso, es un ataque artero hacia mi persona y a través mío hacia mi familia, porque esto no es una irregularidad, no hay ninguna irregularidad. Esos cobros de guardia están estipulados en los decretos que son públicos, que cualquiera que entra al Boletín Oficial 2018 y 2019 los ve”, destacó.

“Llama muchísimo la atención que un medio, que es de otro lugar, tome a una pobre concejal de una ciudad que no tiene ninguna aspiración política porque forma parte de un movimiento vecinal, que lo único que sabe hacer es trabajar por el bienestar de los vecinos, por mejorar la calidad de vida de la gente de Tres Arroyos”, se lamentó.

“Yo no aspiro a ser ni Diputado, ni Presidente ni nada que se le parezca, no soy candidata en esta campaña. No se entiende bien por qué una agencia, que no debe saber cómo es mi cara ni cómo está constituida mi familia, hace esa nota tan mal redactada, tan vil, tan baja y tan sucia”, dijo y agregó que “evidentemente alguien que no me quiere ha pasado una información que es mentira, que es falaz, y no es el único médico del Hospital que trabaja haciendo este tipo de guardias o de actividad profesional”.

Cittadino aseveró que “eso es muy complejo. Yo lo que quiero decir es cómo nos sentimos los que trabajamos de cara a la gente. Estoy todo el día, los que me conocen lo saben, he estado cumpliendo funciones como nexo en las escuelas con la pandemia, he tenido contacto con un montón de gente, todos los saben que trabajo honestamente de cara a la gente, transparente, que desde que he sido funcionaria pública nunca he tenido una denuncia. Nunca el Movimiento Vecinal, en todo este tiempo, ha tenido una denuncia, son todas denuncias mediáticas pero nadie ha llevado una a la Justicia”.

“Esto embarra la cancha, embarra a la gente que quiere trabajar por el bien del otro. Realmente estoy hablando y me tiembla la mano porque no puedo creerlo. Igualmente, me tomé mi tiempo porque he mandado las cartas documento correspondientes para la gente que lo publicó y la que lo compartió en los comentarios haciéndose eco de semejante barbaridad”, enfatizó.

“Yo pensaba ‘ahora voy a decir, voy a hablar con estos medios que me respetaron’ pero esto es como una moneda porque de un lado está la cara que yo estoy dando y algunos me creerán, y del otro, está lo que ha publicado este medio, y miente miente que al final algo quedará pero esta es mi verdad y la del Movimiento Vecinal”, consideró.

“Me duele mucho que se haya hecho blanco en mi familia, de mí que digan lo que quieran, pero que no se metan con mi familia porque el límite de la política es la familia. La verdad que cuando viene así, de atrás, como una apuñalada, uno presupone de dónde puede venir, porque ve el medio y la foto, pero te cuesta creerlo”, finalizó.

Foto: archivo.

Volver