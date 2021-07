Cittadino destacó la evolución de la vacunación y el operativo a realizarse en Claromecó y Orense

El Vacunatorio Itinerante estará este fin de semana en Claromecó y Orense, según anticipó la doctora Claudia Cittadino. Se buscará replicar los exitosos operativos que ya se llevaron a cabo en otras localidades, y se inoculará con primeras dosis a todos los grupos de riesgo, personal esencial, de seguridad y educación y a los mayores de 45 años, según se determinó desde el Ministerio de Salud. Quienes no se hayan inscripto en el Vacunate.pba podrán realizar el trámite en el momento, pero la inscripción anticipada facilita el procedimiento administrativo.

“Confiamos en la vacunación”, dijo Cittadino, y aseguró que hasta ayer había 37.000 inscriptos y ya son casi 32.000 personas las que tienen la primera dosis. “Aquí va muy bien la vacunación; si se observan cambios en relación a estos municipios más pequeños donde hay más gente vacunada, es porque al principio recibían la misma cantidad de dosis que los distritos más grandes y por eso pudieron aplicar a un mayor porcentaje de la población”, consideró.

Cittadino recordó también que la vacunación no es obligatoria. “Nosotros decimos que vacunarse es bueno e importante porque nos cuida a nosotros y al resto de la población, no obstante entendemos la postura de cada uno”, sostuvo.

Mientras tanto, aseguró que no hay información oficial sobre el operativo de vacunación masiva para mayores de 40 anunciado por Kicillof para este fin de semana, pero advirtió que “cada decisión provincial se ha replicado aquí, así que aguardamos que se cumpla también esto”.

Finalmente, indicó que en la Comisión de Salud que preside trató la ordenanza de Carrera Profesional Hospitalaria, que deberá ser actualizada aunque se aguardará que pase esta situación de crisis para retomar la normalidad.

