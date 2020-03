Cittadino destacó la importancia del aislamiento y explicó cómo canalizar las donaciones

“Estamos ocupados en llevar la mejor calidad posible de atención a nuestros vecinos”, dijo la concejal vecinalista Claudia Cittadino, miembro del Comité de Contingencia por el Coronavirus, quien instó a los vecinos a consultar qué tipo de donaciones realizar para colaborar con la respuesta a esta emergencia. “Lo importante es no entrar en pánico y seguir quedándose en casa, porque el 80% de la gente que se va a enfermar lo va a transitar con síntomas leves y sin requerir internación”, sostuvo.

“Son muchos los recursos con los que hay que contar para poder tener todos los insumos, desde el barbijo y el alcohol en gel hasta medicación específica, centros de aislamiento para cuando se dé de alta a las personas y deban permanecer 15 días más, y en este sentido es muy valioso el aporte de instituciones y clubes. Para eso se van a recibir dos tipos de donaciones, gestionadas por la Asociación Amigos del Hospital: por medio de una cuenta para recibir efectivo, y por el teléfono 2983507423 para orientar las donaciones, de manera que se dirijan hacia lo que realmente se vaya necesitando. Ese número atiende de 9 a 12 y de 17 a 20; hay mucha buena voluntad de la gente, que ha armado grupos incluso, pero entendemos que centralizar, controlar y respaldar con una institución las donaciones es mucho más efectivo”, consideró.

“En este momento se trabaja en la preparación de centros de aislamiento preventivo, porque seguramente un gran número de la población nos vamos a contagiar. El 80% va a tener síntomas leves y no van a requerir internación, pero un 15% sí, deberán ser internadas en salas especiales que ya se están disponiendo en el Hospital con insumos propios y la colaboración de la Comisión Amigos. Una parte más chiquita, alrededor de un 5%, van a requerir internación en Terapia Intensiva, y de ellos, una porción más pequeña aún va a requerir respirador. La idea de cumplir con el aislamiento es que la gente no se enferme toda junta, de manera de poder responder a esas necesidades”, describió Cittadino. Para estos centros se necesitan desde camas y mesas de luz hasta termómetros y paracetamol, pero también personal médico o paramédico para el control y la atención de los pacientes aislados que no requieran internación, pero al mismo tiempo no pueden volver a su casa porque contagiarían a su entorno.

“Ojalá podamos achatar la curva de contagios y no necesitemos todo esto, pero la responsabilidad del intendente, del doctor Guerra y de todos nosotros es no improvisar, trabajar sobre seguro para mejorar la respuesta y paliar el stress que todos los actores del sistema de salud y nosotros mismos como funcionarios estamos atravesando”, confió la concejal vecinalista.

También advirtió que se trabaja entre las áreas de Desarrollo Social local y de Nación para asistir a las familias que hoy no pueden contar con el sustento diario porque sus miembros no pueden salir a trabajar, y también para eso se necesitan las donaciones.

