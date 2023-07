Cittadino destacó las reuniones con funcionarios de la actual gestión

8 julio, 2023

La precandidata a intendente por Compromiso Vecinal en la interna del MV, Dra. Claudia Cittadino, se refirió a las diferentes acciones que lleva adelante su espacio con vistas a las elecciones PASO del 13 de agosto. Inicialmente se refirió a las charlas que desde la gestión actual se comparten con los integrantes de la lista y manifestó que “estamos haciendo una serie de encuentros con funcionarios, relacionados con la gestión, porque en la lista hay mucha gente joven que no viene de la política y lo interesante es la capacitación, ya que surgen preguntas en el ida y vuelta y también es un rico intercambio porque es bueno hablar con ellos porque de estas charlas surgen propuestas o algunas situaciones que no tenían en cuenta”.

“Ayer nos sorprendió porque tratamos que las reuniones sean de una hora aproximadamente pero se extendió hasta las nueve y pico de la noche; hay armada una agenda de consultas a otros funcionarios como sucedió con Carlos Sánchez y Guerra, luego seguiremos con CRESTa, el Parque Industrial y convocaremos a los concejales para que expliquen qué es una ordenanza, qué es un decreto”, explicó.

“Los integrantes de la lista tienen todos algún proyecto en mente para seguir creciendo”

“Los integrantes de la lista tienen todos algún proyecto en mente como el caso de quienes están en sociedades de fomento, como el caso de Oscar Martínez o en el caso de Karen con una innovaciones como la digitalización del Estado, son cosas que uno tiene que renovar o aggiornar; tenemos una ciudad pujante, brillante, pero el contacto con otra gente deja de lado los vicios viejos de la política. Yo siempre les digo que “el bichito de la política te tiene que picar”. Se vive un ambiente en el que estamos transitando una etapa que estamos transitando con alegría, con muchas ganas y garra”, graficó.

“El pavimento avanza en todo sentido”

“La obra de pavimento viene muy bien, avanza en todo sentido, y la gente está muy entusiasmada, y uno lo comprende porque es la única obra pública que les falta porque ya tienen todos los servicios y es como la “frutillita” del postre”, agregó.

El gen vecinalista y el trabajo después de las PASO

Cittadino sostuvo finalmente que “lo que tiene el MV es que lo que dice que va a hacer lo hace, y lo que no hemos podido llevar a cabo tiene su explicación, pero al igual que la otra lista, todos tenemos el gen vecinalista, con un único objetivo que es trabajar para Tres Arroyos por la gente, dijo y reiteró que después del 13 de agosto nos encontrará trabajando a todos juntos para poder conformar el mejor equipo”, dijo.

“Tenemos el compromiso de seguir trabajando porque somos vecinalistas, con transparencia, con honestidad y de cara a la gente; a veces me dicen que no tengo filtro pero yo soy así; digo que no a algunas cosas no por capricho, sino porque creo que la situación tiene que ser resuelta de otra manera”.

“Pedimos que nos acompañen para seguir haciendo crecer a Tres Arroyos”, concluyó.

