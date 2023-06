Cittadino dio a conocer su lista en los estudios de LU 24

24 junio, 2023

En visita a nuestra emisora, la precandidata a intendente por Compromiso Vecinal, lista 2, Claudia Cittadino, junto a las precandidatas a concejales Karen Galilea Sondergaard y Rocío Liébana, dieron a conocer detalles de la propuesta con la que irán a las PASO y la nómina completa para los cargos electivos: intendente, concejales y consejeros escolares.

En primer lugar, Claudia Cittadino realizó un análisis de cómo se fue conformando la lista, y sostuvo: “estamos muy felices que hayan aceptado la propuesta quienes han sido convocados; nosotros no fuimos a hacer una lista: fuimos con proyectos nuevos para poder complementar lo realizado por el Movimiento Vecinal y quisimos que fuera gente fresca, que no tuviera participación en la política y ninguno nos pidió un lugar en la lista”.

“Llegamos hoy a esta instancia hoy se están presentando formalmente en el partido y la estamos dando a conocer a todos los medios”, afirmó.

Karen Galilea Sondergaard, por su parte dijo que “más que nada elegí involucrarme en mi ciudad, yo soy abogada, a los 22 años me recibí, y puedo decir que a los 28 ya tengo mi estudio jurídico, tengo mi vida ordenada y fundamentalmente porque quiero aportar algo para mi ciudad”.

“Mi abuelo – Coco Galilea – estuvo permanentemente en contacto con entidades de la ciudad, yo mamé eso de muy chica, no tengo nada más para decir que fue un ejemplo”, expresó, muy emocionada. “Coincido en que la comunidad debe involucrarse, no quedarse en la queja, siempre es importante aportar algo y la crítica siempre del lado constructivo es lo que va a mejorar el partido de Tres Arroyos”, consignó.

A su turno, Rocío Liébana dijo que “el llamado de Claudia me sorprendió muchísimo y creo que todos saben el aporte que hago, siempre desde la perspectiva de género, y pensé en aportar desde un lugar muy diferente; creo que es una oportunidad de ver desde otro lugar, aportar mi experiencia por lo que yo he laburado, mi familia es de Tres Arroyos, mi hija se está criando en Tres Arroyos”.

“Siempre hemos trabajado con Claudia, cada una desde nuestros lugares, y yo lo que voy a aportar es mi mirada para lo que podamos modificar y lo que queremos; me parece que hay que aportar a eso, con perspectiva de género, me parece que se ha avanzado muchísimo con este gobierno, y está bueno poder permitir concretar más proyectos con este gobierno, creo que eso la gente lo ve y es lo que está a la vista”, afirmó.

Cerrando la entrevista, y consultada sobre los proyectos en los que trabajaría, Cittadino hizo referencia a que “todos los proyectos están en el escritorio del intendente; yo quiero agradecer el apoyo que hemos tenido a nivel provincial y nacional para poder concretarlos, y la gestión realizada por el intendente Carlos Sánchez, por lo que es cuestión de mirar las carpetas para seguir gestionando”, a la vez que sostuvo como uno de los ejes la integración del corredor productivo entre la Chacra de Barrow, la EATA, el Polo Educativo, la obra de YPF Agro y el Parque Industrial, tal como destacara oportunamente Sánchez.

La lista completa

Compromiso Vecinal lista 2: Precandidatos

Intendente: Claudia Cittadino

Concejales titulares

Mariano Hernández

Karen Galilea Sondergaard

Jorge Luis Ansa

Rocío Liébana

Diego Benítez

Maria Florencia Echegoyen

Ricardo Griffioen

Maria Julieta Weinzettel

Gastón Iudice

Suplentes

Carolina Valladares Rucci

Walter Rens

María Eugenia Cattáneo

Rubén Martínez

Jesica Vargas

Gabriel Vega

Consejo Escolar:

Titulares

Luciana Menéndez

Mario Espinosa

Daiana De Felice

Suplentes

Emiliano Zwaal

Eliana Carrizo

Wilson Hut

