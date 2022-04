Cittadino: “Donde el MV me necesite, ahí voy a estar, colaborando fervientemente”

A poco de culminar su interinato como Intendenta Municipal, la doctora Claudia Cittadino dijo: “a principio de mes se reintegrará el intendente Carlos Sánchez, y reitero que me he sentido muy bien en el rol de interina, el equipo de trabajo está muy bien armado, funcionando, cada cual sabe perfectamente lo que tiene que hacer, lo mismo pasa con los empleados municipales, todo ha ido muy bien.

Estamos realizando una reestructuración en lo que es barrido, trabajando mucho con las máquinas también ya que es una época de intenso mantenimiento general de calles y paseos públicos. También hay cuadrillas que trabajan en los bacheos, esperemos que el tiempo nos permita realizar las tareas sin problemas.

Obras Públicas se encuentra con un trabajo muy importante, con licitaciones, sumado a la segunda etapa de la obra del Centro de Formación Laboral, la construcción del resto del edificio del Conservatorio, como se puede ver todo está funcionando de acuerdo a lo previsto y por supuesto acompañando los procesos”.

“Espero haber estado a la altura de las circunstancias”

“En cuanto a la actividad propia del cargo, es muy alta la vara que tiene el intendente Sánchez, porque está en todos lados, va a todos lados que lo invitan o necesitan, seguir ese tren lleva un training y ejercicio diario que espero haber estado a la altura de las circunstancias. Me he sentido muy bien con mis compañeros de gestión, me han acompañado en todo, lo mismo con nuestro bloque del MV, para mí es una gran experiencia y un gran aprendizaje”.

Posible candidata a Intendenta

En cuanto a lo que se comenta o supone de una probable candidatura de la dra. Cittadino a intendenta municipal, y en ese sentido dijo: ”yo tengo un defecto, que no tengo filtro y digo lo que pienso y lo que siento y a veces no es políticamente correcto. Soy una ferviente defensora y militante del Movimiento Vecinal, considero que los partidos locales deberían estar en todos los lugares, porque con defectos y virtudes, somos gente que no tiene otra aspiración más que trabajar por los vecinos de Tres Arroyos, no queremos ser diputados ni senadores ni tener cargos en ninguna parte.

Seguramente falta mucho por hacer, las situaciones son cambiantes de forma permanente y lo que hoy es importante puede que mañana ya no lo sea y así siempre. Necesitamos buena relación con Provincia o Nación, aunque algunos especulen con eso, pero nosotros necesitamos llevarnos bien para poder llevar adelante todos los proyectos que tenemos como partido local”.

“Donde el Movimiento Vecinal piense que yo puedo colaborar mejor, ahí voy a estar, porque estoy convencida de que es el mejor partido para Tres Arroyos”.

