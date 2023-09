Cittadino en la Rural: “vamos a dar continuidad al crecimiento de Tres Arroyos”

8 septiembre, 2023

La Dra., Claudia Cittadino, concejal y candidata a intendente del MV visitó este viernes la Radio Andariega en la Exposición Rural y se mostró “sorprendida por la cantidad de gente que hay”, y auguró “ojalá que acompañe el clima por el esfuerzo que significa organizar este evento”.

Respecto a la campaña con vistas a octubre, dijo que “estamos trabajando con gente que se unió luego de las PASO, como Guillermo Salim, Juan Etcheto, gente que había dicho que esperaría el resultado de la puja con el Dr. Nickel, y hoy tuvimos una reunión, en una campaña que va a ser austera, de cara a la gente y de acuerdo a la situación que estamos pasando, donde la gente no está con muchas ganas de escuchar de política sino de saber qué va a hacer la política por esto”.

“No se puede negar la transformación que ha vivido Tres Arroyos con la gestión del Movimiento Vecinal de la mano de Carlos Sánchez; no lo valoramos nosotros tal vez, pero cuando viene gente de afuera, familiares, amigos míos, se muestran sorprendidos”, contó.

“Esto es producto de obras que se han realizado como el CRESTA, que permite que haya chicos en Tres Arroyos: yo cuando me vine a vivir acá no veía chicos, hoy vemos chicos en la calle, en las plazas; no implica que no haya cuestiones que mejorar, pero sobre una base sólida: el Movimiento Vecinal tiene un pasado, un presente en el que estamos trabajando y un futuro que es el que vamos a plantear en la campaña con más propuestas”, agregó.

“Fue un orgullo ayer ver a Mariana, es una persona muy querida como contadora y como ser humano y ver que haya asumido un cargo en el municipio, se destaca por que fue nombrada ayer directora de Políticas Tributarias, pero el CRESTA forma también profesionales que están dando clases, ayer nos emocionamos al ver que ocuparía ese cargo”, expresó.

“Me di cuenta que la política es todo en la vida: la señora cuando va al supermercado hace política porque compra determinadas marcas”; luego recordó cuando fue convocada por el intendente para reemplazar a la Dra. Capellari y le ofreció el cargo de Secretaria de Desarrollo Social y dijo: “empecé a probar, y cuando le empezás tomar el gustito, y acá yo la quiero calificar a la política porque los integrantes del MV somos gente trabajadora que volvemos luego a nuestras casas, yo no estoy acá por un cargo, soy una trabajadora, trabajo mañana y tarde, a la noche tenemos reuniones, y entonces a veces es feo leer algún comentario cuando dicen que son todos corruptos, deshonestos y a eso lo leen los amigos, la familia y la verdad que es doloroso porque uno deja muchas cosas para trabajar por y para los vecinos por una convicción, en este caso la convicción de trabajar con mucho orgullo por el Movimiento Vecinal”, resumió.

“A veces no sabemos mostrarle a la gente lo que hacemos, porque creemos que es parte de nuestro trabajo y lo hacemos para los vecinos y lo seguiremos haciendo, por un Tres Arroyos mejor, por un crecimiento que empezó hace 28 años con el ingeniero Aprile, siguió con Carlos, con esa misma independencia política y los ideales que tenemos como sostenimiento en el MV, con las personas que se acercan a colaborar, vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer para dar continuidad al crecimiento de Tres Arroyos”, finalizó.

