Cittadino: “espero estar a la altura de la responsabilidad que me confiaron”

Claudia Cittadino, precandidata a concejal en primer término por la lista del Movimiento Vecinal, agradeció la confianza del intendente Carlos Sánchez al proponerla para ocupar ese lugar y destacó la conformación de la nómina que integra. Además confió que está “más preocupada por el rol que voy a cumplir en un Concejo que imaginamos muy activo, como lo viene siendo este último tiempo, que por reemplazar eventualmente al intendente Sánchez, que no es muy afecto a tomarse vacaciones. De todos modos, cuando me toque semejante responsabilidad espero estar a la altura de las circunstancias”.



Cittadino aseguró que se buscó conformar la lista “con gente con experiencia en la gestión y conocimiento específico en algunas áreas, como el caso de Werner (Nickel), que además es abogado y eso es muy útil para el tratamiento de los temas en el Concejo; con una docente y militante vecinalista como Victoria Larriestra, y con Lucas Carrozzi, hoy secretario en el área de producción que podrá seguir trabajando en estos temas con Luis Zorrilla, que tiene dos años más de mandato”.

Finalmente, lamentó en lo personal la decisión de Guillermo Salim de no postularse para otro período, al señalar que “además de trabajar muy bien con él durante todos estos años, es una persona con conocimiento y experiencia en todos los temas, de todos tiene anécdotas. Desde lo partidario, de todos modos, sin duda él va a estar acompañándonos siempre”.