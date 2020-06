Cittadino: “estamos lejos de vernos complicados por la derivación de pacientes”

Claudia Cittadino, presidenta de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, consideró que Tres Arroyos está lejos de verse complicada por la derivación de pacientes con coronavirus de otros distritos, al señalar que “el lugar más cercano es Bahía Blanca, que en este momento tiene una gran disponibilidad para la atención de sus pacientes. Además entiendo que en el caso de que se complique la atención será para los pacientes más graves, que requieren su internación en terapia intensiva y con médicos especializados en este tipo de servicios, y no en los casos leves”.

No obstante, advirtió que “lo aclararon las autoridades de salud de la Provincia, se trata de la posibilidad de acordar traslados entre distritos vecinos si alguno está en una situación de ser superado por el número de casos y no tenga disponibilidad de ser abordados, siempre en casos leves y que no ocuparían salas COVID sino centros de aislamiento. Lo cierto es que hay que ver los requerimientos, porque se habla de 2000 pesos en el proyecto de convenio y eso no cubriría, en mi opinión personal, ni los costos de los equipos de protección. Pero eso no lo han hablado todavía las autoridades”.

En la Comisión de Salud

En otro orden de cosas, en relación con la reunión de comisión anticipó que se dio despacho a la propuesta de tapabocas inclusivos de Juntos por el Cambio, destinada a que una persona de cada dependencia pública pueda utilizar este dispositivo transparente para favorecer la lectura de labios, al tiempo que se sugiere idéntica conducta a los espacios privados donde se atienda a vecinos. Asimismo, se enviaron copias a las áreas municipales correspondientes de una propuesta para la creación de un registro y de un equipo técnico para acompañamiento de pacientes con necesidad de trasplante o trasplantados, y una iniciativa similar para pacientes en diálisis.

“También se despachó un proyecto para la creación de un Comité de Docencia e Investigación en el Centro Municipal de Salud, con disponibilidad de lugar físico que se está planificando, y una partida presupuestaria, además del nombramiento de un médico con 12 horas como coordinador, lo que consideramos un avance en todo lo que se refiere a la jerarquización de la salud pública en Tres Arroyos”, consideró Cittadino.

