Paara esta noche a las 21, en la sede del Club Social de Tres Arroyos se ha programado una cena organizada por el Movimiento Vecinal. Si bien la cuestión no era para realizar anuncios previos ni pomposos, y no se pretejdía demasiada difusión al hecho, igualmente se conoció.

En esta oportunidad, la mesa principal no será ocupada por Carlos Sánchez. quien goza de licencia por vacaciones como intendente, pero hay un lugar reservado para la interina Claudia Cittadino, quien antes deberá cumplir con una asistencia breve a un agasajo familiar.

La reunión – cena de esta nnoche tal vez sirva para fortalecer la camaradería dentro del partido tras algunas molestias que generaron un poco de esfervescencia interna cuando trascendieron conceptos que el intendente les dijo a manera de llamo de atención a sus colaboradores en una reunión de gabinete ampliado.

Hoy concurrirán autoridades del partido, secretarios, directores y otros funcionarios del Municipio, afiliados y allegados al Movimiento Vecinal.

“ESTO ME ESTA GUSTANDO”

No hay dudas que aunque falte un poco más de un año para las elecciones generales de 2023, las que nos darán autoridajes ejecutivas nuevas (o renovadas) el tema y las etrategias deben empezar a tratarse. Y el vecinalismo que va a cumplir 28 años en el podeer municipal, no debe querer perderlo. Sánchez está habilitado para un nuevo período si se lo piden y lo aceptan, pero pudo escucharse un comentario de la actual intendenta que lo reeempaza en sus vacaciones, Claudia Cittadino, que habría expresado entre sus más íntimos colaboradores la frase “esto me está gustando”.

El Movimiento Vecinal se pondrá a tiro para una elección que sin dudas será reñida, con otros candidatos que se perfilan, como Carlos Avila y Pabro Garate, este último ya lanzado para competir en la cabeza de la lista peronista de 2023.

