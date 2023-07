Cittadino: “Estoy motivada al ver gente que vuelve a creer en la política”

26 julio, 2023

La Dra. Claudia Cittadino, precandidata a intendente por Compromiso Vecinal en la lista 2 que irá a las PASO en agosto, en los estudios de LU 24 afirmó estar “motivada porque otras veces me ha pasado que cuando te encontrás con la gente dice que la política es una mala palabra, porque siempre hay una palabra como corrupción o falta de transparencia dando vueltas, pero veo que hoy día no está tan marcado, tan generalizado, vemos que es menos que otras campañas anteriores; recuerdo que nos ha pasado en elecciones que luego hemos ganado, cuando íbamos al centro para hacer campaña, la gente cruzaba de vereda, pero ahora noto un poco más de interés”.

“Estamos mostrando lo que somos, lo que hacemos, pero fundamentalmente para poner en boca de la gente que pase lo que pase el 13 de agosto siga conduciendo la comuna de Tres Arroyos, gane quien gane, Werner o yo”, sostuvo.

“Sé que siempre falta algo, el trabajo este es como una gran familia en que hacen falta cosas; los vecinos y los barrios piden pero el crecimiento tiene que ser ordenado; no se puede hacer pavimento si no hay cloacas o cordón cuneta; hay un barrio que está pagando cloacas y cordón cuneta y estaría sumando otra cuota más si se hace el asfalto”, agregó.

“La gente pide la obra, sea un bache, una calle que no está bien, la vivienda es una gran demanda a pesar que vinieron mil y pico de viviendas en la gestión de Moreno durante el gobierno de Kirchner, otras que vinieron en el gobierno de Vidal, y ahora tenemos otras 120 viviendas más por gestión de “Cuto” Moreno”, dijo y agregó: le tocó al vecinalismo gestionar las obras que consiguió el Dr. Moreno pero no creo que sea un apoyo al Movimiento Vecinal sino un apoyo a Tres Arroyos”.

“Si gano voy a llamar a los partidos políticos para consensuar”

“Tenemos que pensar en el objetivo que es resolverles los problemas a la gente; tenemos que poner los pies sobre la tierra, debemos sentarnos, armar una mesa y ver cómo podemos solucionarles los problemas de la gente; si gano la elección estaría llamando al otro día a los partidos políticos para sentarnos a una mesa, y ver como lo hacemos”.

La guardia pediátrica: “no hay que decir que se solucionaría el 10 de diciembre”

En lo que hace a la guardia pediátrica, Cittadino dijo que “el Hospital siempre tuvo la guardia pasiva y ahora se dice que con 10 pediatras se puede cubrir la guardia activa, esto no es así porque esa guardia cubre los consultorios, también las derivaciones: hubo dos traslados esta semana y tuvo que convocarse a un tercer pediatra”.

“No se puede separar la guardia pediátrica del funcionamiento del servicio por lo que decir livianamente que vamos a resolver con un simple pase de magia reacomodar todo para que el 10 de diciembre 10 pediatras puedan hacer lo que pueden hacer 16 no es así: el Dr. Guerra está encargado de preparar un libro para “tentar” a pediatras para que se puedan radicar en Tres Arroyos”, reafirmó.

“Podemos mostrar pasado presente y futuro”

“Tengo un equipo que se ha armado que puede mostrar pasado presente y futuro como siempre digo, y creo que nadie puede poner en duda que para seguir a Carlos Sánchez hay que accionar fuerte, si no lo hiciera me bajaría del auto que él conduce”, relató.

“Este grupo de gente nueva, es gente joven que vuelve a creer en la política, como Karen Galilea, Zoco Ansa, Rocío Liébana, Gastón Iudice, Lula Menéndez, Julieta Weinzettel, el chino Benítez, todos desde su lugar están haciendo algo; volvimos a la esencia del MV que es convocar a gente que trae la problemática de diferentes barrios”, graficó.

“Una mujer puede ser intendente, las cosas han cambiado mucho”

“Es un gran desafío, cuando dije voy a intentarlo y tratar de demostrar que una mujer puede llevar adelante una campaña y hacer lo que hacemos las mujeres, todos me dijeron que Tres Arroyos es machista y no va a votar a una mujer; pero cuando voy a las reuniones nadie me ha planteado que no pueda serlo por ser mujer, creo que eso ha quedado en la historia; las cosas han cambiado mucho y creo que se ha ganado un largo camino; quisiera que me dijeran te votamos porque sos trabajadora, desde mi apuesta personal”.

“No creo en las encuestas: veo lo que me dice la gente en la calle; creo que hay excelentes candidatos que están haciendo buenas campañas, va a ser una pelea de voto a voto pero no creo en las encuestas, que quedan muchas veces lejos de la realidad”, concluyó.

