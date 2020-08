Cittadino llamó a la responsabilidad individual para mitigar el contagio

La Dra. Claudia Cittadino, concejal y presidenta de la Comisión de Salud del deliberativo tresarroyense, se refirió en contacto con LU 24 a la charla que mantuvo el Secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, con los ediles este jueves.



Sostuvo que el funcionario “nos transmitió la situación real, ya que como dijimos en primer momento, no vamos a ocultar nada de lo que está pasando en la ciudad”, a la vez que llamó “a la responsabilidad individual para mitigar el contagio”.

Agregó que Guerra “nos informó lo sucedido desde el domingo, cuando tuvimos el primer caso de esta etapa, los procedimientos llevados a cabo, cuándo se toma la decisión de aislar a alguien, cuándo no, y cuánto se espera para mitigar el hisopado”.

“Esto nos cuesta también a nosotros, que somos médicos, y mucho más a otros concejales que no son de la rama médica, fue una reunión de más de una hora y algo y creo que pudieron sacarse todas las dudas, también hicieron algún aporte que el doctor lo va a tener en cuenta. Creo que fue un encuentro productivo”, sostuvo Cittadino.

“Pudimos tomar la experiencia de otros países en nuestro país; eso fue una suerte y también sirve porque pudimos saber cuál es el caminito de lo que había que hacer, cuando empezó la cuarentena, ésta hizo que el sistema de salud se preparase y se mitigase la pandemia; también nos preparamos nosotros, pero siempre supimos que iba a hacer una parte de la población que la iba a transitar como una gripe, un porcentaje menor que iba a internarse, otro más chico sería derivado a Terapia, y un porcentaje aún más chico que iba a necesitar respirador”, dijo.

“Tenemos que estar listos para afrontarla, creo que la experiencia que uno adquirió ayuda, cuando tuvimos el primer caso se internó al paciente en terapia intensiva, y ahora aún con resultado positivo se hacen los controles en el propio domicilio: eso es porque hemos sabido como controlar el virus, cuales son las pautas de alarma que requieren que la gente tiene que internarse”, expresó.

El plasma

Consultada asimismo respecto de la recepción o donación de plasma de pacientes curados, Cittadino dijo que hay “un convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia, a través de Región Sanitaria, para poder acceder al plasma en caso de necesitarlo algún paciente que tuviéramos acá. Guerra dijo en la comisión que la paciente cuando recibió la dosis de plasma, se notó una mejoría rápidamente, o sea que en el caso de esta señora funcionó”.

“Es todo un procedimiento: no es sencillo recibir el plasma, primero al donante se le hace una prueba, con una serie de interrogatorios, como consulta sobre enfermedades de base, como si fuera una donación de sangre; luego se hace una prueba de control para ver si pueden ser donantes y si acceden, pasan a integrar el Banco, es un acto voluntario totalmente, y se necesita aparatología especial para extraerlo”, agregó.

“Ahora lo que tenemos que tratar de preservar y mitigar es el contagio, controlar el foco, que se pueda bloquear el caso y que se contagie la mejor cantidad de gente, y aquel que se contagie lo pase lo mejor posible”, relató.

“Evitar reuniones sociales ayuda a cuidar la economía”

“Tenemos que cuidar también la economía de la ciudad, por lo que le pedimos a la población que trate de evitar reuniones sociales o encuentros, la ida a tomar mate a la plaza, de visitar a un vecino, que lo deje para dentro de un tiempo, porque redundará en bien de todos, ya que si tenemos que volver fases para atrás vamos a tener que cerrar, y eso va en detrimento de la economía”, manifestó.

Los controles y la responsabilidad individual

“Hay trabajos esenciales que tienen permiso de pasar por los controles y que van a circular. Ahí está el tema de la responsabilidad individual: si en el retén no me pararon, yo tengo que tener la responsabilidad de comunicar que llegué de ese otro lugar, que estoy en la ciudad y se le van a dar las pautas. Hay doscientas personas que han pasado por los retenes, pero puede suceder que en algún momento pueda fallar, que alguna pueda pasar, por lo que ahí apelamos a la responsabilidad individual”, dijo.

“Es por el bien nuestro y de nuestros vecinos”

“Ya a esta altura todos sabemos que tenemos que usar barbijo, mantener el distanciamiento, usar el alcohol en gel, hacer la cola en los comercios. Es muy sencillo, no es tan difícil y es por el bien nuestro, de nuestras familias y nuestros vecinos, es una cuestión de responsabilidad, no tenemos que ponernos en riesgo”, concluyó.

