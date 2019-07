Cittadino: “más que hablar de candidatos, la gente nos plantea sus problemas”

Tras una recorrida por el Cementerio Municipal, que compartió con el intendente Carlos Sánchez, la concejal vecinalista Claudia Cittadino aseguró que “se han hecho trabajos de reacondicionamiento que los vecinos reclamaban desde hace tiempo, como la remodelación del paredón, una matera nueva para el personal, la reparación de techos en el acceso y la capilla, entre otros. De manera que hicimos un recorrido con el coordinador, Luis Juárez, y lo encontramos muy prolijo y cuidado”.



Cittadino advirtió que “es un lugar que requiere atención permanente porque hay construcciones muy antiguas, y además se están cumplimentando los pasos de búsqueda de familiares y herederos en algunas tumbas que también están necesitando cuidado”.

Finalmente, en torno a la campaña preelectoral, aseguró la primera candidata de la lista de concejales del MV que, en general, “la gente no quiere que le hablemos de candidatos sino que le resolvamos los problemas. Se observan dos caras, por un lado quienes están con graves dificultades para sostener sus necesidades diarias, porque se han quedado sin trabajo o no logran cubrir los aumentos de gas y luz, y otros sectores que quizá se han visto beneficiados por las políticas del Gobierno nacional y por allí no evidencian problemas”.