(videos) Cittadino: “Tomaré las decisiones que habrá que tomar si soy intendenta”

Cittadino: "Tomaré las decisiones que habrá que tomar si soy intendenta"

2 julio, 2023

La precandidata a intendente por Compromiso Vecinal lista 2 en la interna del Movimiento Vecinal, Dra. Claudia Cittadino visitó LU 24 y dio a conocer que le costó aceptar la decisión de ser candidata, luego del anuncio de Carlos Sánchez de no participar nuevamente en la elección “porque lo veía gestionando, el día anterior habíamos tenido una reunión por el pavimento, y estaba planificando para cuatro años, y pensé que seguiría por la mirada estratégica que tiene”.

“Hace un año no percibía que el intendente tomara esta decisión, pero a cualquier persona que le interesa la política de andar, pero después de escuchar de su boca tomé la decisión”, reiteró.

“Él lo venía diciendo que no seguiría desde hace mucho tiempo; hoy mismo está en todos lados, todos los días hay agenda completa y a veces hay que esperar para poder hablar con él, escucha a los vecinos, y siempre dice “le vamos a buscar la vuelta”, desde lo más chiquito a lo más grande lo toma con una personalidad que va a ser muy difícil de emparejar”, agregó.

Cittadino describió también su llegada a la ciudad ante la falta de médicos neonatólogos, su trabajo en la Clinica Hispano y su inserción en la comunidad, al expresar que “mI ingreso a la política fue casi casual, cuando llegué a Tres Arroyos empecé a trabajar como medica porque no había neonatólogos, estaba solamente la Dra. Donati, y como la decisión era venir a vivir acá, empecé a trabajar en la Clínica Hispano. Esa cercanía con las familias de Tres Arroyos me dio una inserción rápida porque compartíamos la felicidad de haber traído un chico al mundo; luego trabajé en el Tribunal de Menores y tuve mucho contacto con el Centro Complementario, me inserté en los barrios y cuando se cambia la ley y se abre el Servicio Local ingrese a la comuna y cuando el intendente convoca a la Dra. Capellari para ser concejal me llama el intendente y me invita a ser secretaria de Desarrollo Social. Yo era politiquera porque desde la facultad estaba en Franja Morada y participaba en el Centro de Estudiantes cuando Alfonsín era Presidente”.

Pavimento: “La hormigonera municipal bajó el costo en un 50%”

Destacó la compra de la hormigonera municipal y manifestó que “haber hecho la inversión en la hormigonera es un trabajo de todos los días, es un rompecabezas que hay que ir armando para poder tirar un metro de hormigón. Se h ha bajado hasta un 50 por ciento el costo. Se ha contemplado que la persona que tiene la jubilación mínima no lo pague, y el vecino que lo tiene que pagar puede hacer cuotas de 9 o 10 mil pesos con un simple trámite en Políticas Tributarias. El pavimento le va a dar una transitabilidad distinta a la ciudad”.

“Detrás de cada cuadra de asfalto hay un equipo de gente que está pensando permanentemente, hay una serie de cuestiones técnicas a tener en cuenta, por lo que se controla todo el tiempo para que no tenga fallas”. “El ordenamiento es de adentro hacia afuera, estamos llegando al 1200 al 1500”, manifestó.

El Parque Industrial y el agradecimiento a “Cuto”Moreno

Respecto al desarrollo del Polo Tecnológico en el Parque Industrial, dijo que “se pensó en agro alimentos y metalmecánica uno de nación a través del Ministerio de Ciencia y del programa Puentes por Provincia. Debemos agradecer la mirada y gestión del diputado Moreno por la dedicación y la mirada puesta sobre Tres Arroyos no importa el partido político porque el trae pensando en Tres Arroyos; esto no quiere decir que seamos una línea kirchnerista, quiero aclararlo”.

Proyectos

“Hay un montón de proyectos que tiene en carpeta el intendente que se están gestionando, obras que están en marcha, la gran obra de agua, las cloacas; el MV tiene un plan estratégico que lleva más de 10 años de continuidad a través de un convenio con la UPSO para dar continuidad, con objetivos a cumplir por un convenio firmado con más de 150 instituciones, con obras como el Conservatorio, obra que va a ser mirada por otras ciudades, al igual que el Centro de Formación Laboral”, explicó.

“El Ente Vial es un orgullo”

“El Ente Vial es orgullo para Tres Arroyos, hay quienes vienen a tomarlo como modelo desde otros lugares; el viernes llegó la topadora que será presentada en unos días, y hay una cantidad de máquinas tremendas. La tasa sale de una formula polinómica que la hacen los propios productores, que hacen que el Ente se mantenga solo y tenga la posibilidad de que le sobre dinero para realizar inversiones; pero realmente ver como se realizan los trabajos y la especialización de los maquinistas es una maravilla. Queda mucho por hacer seguramente, pero ya se está a punto de presentar el nuevo edificio, los nuevos talleres”, dijo.

CRESTA y su futuro

“Tenemos que profundizar en el CRESTA, dentro de las importantes labores que se vienen realizando, en la capacitación en informática, en carreras afines a la medicina, más profesionales dedicados a paramédicas o prácticas médicas, tenemos equipos trabajando con jóvenes que tienen una mirada fresca, innovadora, distinta que nos rejuvenecieron a todos, uno tiene las ideas pero ellos lo hacen ver distinto”, relató.

El tránsito: Educación vial, responsabilidad ciudadana y más personal

“En el tránsito se está trabajando mucho en el ordenamiento, se han colocado carteles, a veces una multa es ordenadora, yo ando en la calle y a veces veo que no se respetan algunas cosas que en otras ciudades se respetan, es mucha responsabilidad de nosotros, yo a veces veo venir motos o bicicletas de contramano; cuando se hacen los controles la gente dice que es recaudatoria, se enoja pero creo que la responsabilidad es de todos, depende de quienes conducimos, de los que caminamos”. Seguramente se necesitará más personal pero hay que hacer más educación vial, en las escuelas, porque son transmisores, habrá que trabajar sobre eso, y tal vez sacar más gente que salga a la calle”, sostuvo.

“A nosotros nos diferencia que tenemos pasado presente y futuro para poder mejorar la calidad de vida para mejorar la calidad de vida de los tresarroyenses”, reiteró, como eje de campaña.

“Tenemos una interna por delante, ver cual candidato la pasa y tenemos un compromiso con el Dr. Nickel para continuar gobernando Tres Arroyos a pesar de la interna, que es sana y de buena convivencia, con proyectos similares y la gran diferencia es que Nickel es hombre y yo mujer, es la única que veo; yo estoy acompañada por Mariano Hernández, un conocedor de las localidades, con un equipo de trabajo como Karen Galilea que tiene una impronta y mirada muy importante, vamos a trabajar para que el vecino pueda estar mejor comunicado, creando una aplicación para que sea más accesible”, argumentó.

“La tarea a cumplir sigue siendo 24 horas los 7 días de la semana”

“Cualquier funcionario que ha trabajado con Sánchez es 24/7 la familia lo sabe e imagina que si tengo la responsabilidad va a ser como hasta ahora, sabemos que tenemos que estar a disposición a cualquier hora”, finalizó.

