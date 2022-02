Cittadino: “no somos un delivery de recursos, pensamos en el desarrollo de las personas”

La secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Arroyos, Claudia Cittadino, afirmó por LU 24 que trabajan en poder mejorar la calidad de vida de las personas con el objetivo de que el área no sea “un delivery de recursos, de asistencialismo”.

A casi dos meses de su regreso a la conducción de la cartera, laexconcejala por el Movimiento Vecinal, dijo sentirse “muy cómoda, conozco al equipo de trabajo, son compañeros míos, todas las decisiones las tomamos en conjunto, las evaluamos”. Además, valoró la incorporación de la directora de Acción Social Ana Scarpaci, “es de una gran ayuda porque hay mucha gente que requiere atención”.

Cittadino sostuvo que “se quiere salir de la lógica de ser la Secretaría que entrega la bolsa de comida o la garrafa, para pensar en el real desarrollo de las personas, que puedan tener sus propios recursos y autovalerse”.

La funcionaria indicó que cuentan con diferentes programas, “como los del Servicio Local, donde no solo se trata el caso de abuso de un niño o situaciones de violencia o abandono, sino que se trabaja para que tengan la oportunidad de poder generar desde chiquitos sus propios recursos para poder salir del circulo vicioso en el que conviven, lo mismo pasa con las mujeres víctimas de violencia, tratamos de darle esa vuelta de tuerca para poder generar esta posibilidad de desarrollo de las personas y que esto no sea un delivery de recursos, de asistencialismo, sino generar realmente un cambio en la vida de quienes vienen a consultarnos a diario”.

“A las últimas personas que han pasado por aquí pidiendo ayuda, las hemos comprometido a terminar sus estudios, si es que los tienen pendientes. También manifestó que se reunirán con autoridades del Centro de Formación Laboral “para poder avanzar en algunos cursos de capacitación”. Asimismo, dijo que cuentan con “la Oficina de Empleo que tanto nos ayuda y acompaña” al tiempo que aseguró que se buscan “generar dispositivos posibles para que la gente deje de necesitar el recurso económico que da el Estado para poder sobrevivir”.

Durante la etapa de mayores restricciones a raíz de la situación sanitaria, contó que “hemos visto gente que nunca había pedido, que no estaba acostumbrada, que ha venido acá casi llorando a solicitar una ayuda porque no podía pagar la luz, el gas o solventar algunos gastos de sus hijos. Además, del otro daño que dejó la pandemia es el psicológico y las consultas en Salud Mental que han crecido porque la gente ha visto limitada su actividad, su situación económica y eso ha tenido un impacto fuertísimo en la vida de las personas, así que de a poco también estamos colaborando en eso para que puedan salir adelante”.

“Todo el equipo de la Secretaría tiene la camiseta puesta, no la del Movimiento Vecinal, sino la de mejorar la calidad de vida de la gente y en eso estamos trabajando”, concluyó.

