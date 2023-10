Cittadino: “Prometo trabajo, esfuerzo, honestidad, transparencia, priorizar lo urgente sobre lo importante”.

15 octubre, 2023

La candidata a intendente por el Movimiento Vecinal, Claudia Cittadino en los estudios de LU 24 habló sobre los últimos tramos de la campaña electoral y opinó sobre los distintos debates realizados en el distrito. dijo que “las localidades e instituciones valoraron la presencia de los candidatos y que fue “agotador” ya que las propuestas son las de campaña, y uno debe preparar cuando va a las localidades, además yo sigo trabajando y creo que la gente quiere que le resolvamos los problemas y no que le digamos lo que vamos a hacer”.

“La gente está enojada con la política” sostuvo y agregó: “ no sé si con el modo de hacer política, con tantos enfrentamientos pero fundamentalmente quiere saber cómo vamos a llevar adelante las cosas, pero en los debates uno a veces pierde el eje y la gente quiere ver resueltos sus problemas”.

“Nos está costando a todos, a los políticos tambien mostrarles una salida, es todo tan dinámico, ha cambiado la dinámica de los chicos jóvenes para poder ver su futuro, y se lo agarra con la clase política; creo que la gente de todas maneras es inteligente, y en el momento de emitir su voto va a pensar qué es lo mejor para la ciudad, la Provincia y la Nación, como se han desenvuelto los candidatos y en la soledad del cuarto oscuro va a poder reflexionar; la invitamos a que vayan a votar porque es lo que necesitamos para sacar adelante a la Argentina, que los jóvenes lo hagan, pensando en el lugar donde viven, en la Provincia y luego en la Nación”, dijo.

“Los que conocen la historia deberían contarle a los nietos que la Democracia es joven, es poco tiempo para un país los 40 años, y creo que los grandes, los adultos, tenemos que tomarnos un ratito para contarles la historia, sin ideologizarla, para que ellos evalúen, contarla real, no sesgada ni con una idea política”, promovió.

“Los chicos preguntaron cosas en el debate que no los escuche preguntar a los adultos, problemáticas sobre el agua, la educación, el campo, ellos son mucho más frescos y nos interpelan porque la vida y los intereses de ellos van por otro lado; celebro que Tres Arroyos tenga jóvenes, cuando vine a vivir acá no había jóvenes, hoy tienen posibilidades de estudio, jóvenes de una franja entre 25 y 40 años hoy están”, relató.

“Va a ser difícil gobernar Tres Arroyos, ya que dependerá de cómo estará el contexto nacional y provincial; creo que con un gobierno austero acá, con un gobierno de servicio lo podremos hacer; capaz que no podamos hacer una gran obra, pero tenemos la hormigonera para hacer cordón cuneta y asfalto, tenemos la obra de agua que va a ser terminada pero uno va a tener que empezar a pensar qué es lo urgente; hay que conocer mucho de gestión pública para saber cómo hacer, pero creo que en estos tiempos hay que tener austeridad para poder avanzar en esta etapa; creo que hay que ser muy prudentes y las promesas de campaña deben ser prudentes, porque quien gane deberá dar cuenta a la gente de lo que prometió”, sostuvo Cittadino.

“Nosotros somos empleados de la gente; yo prometo trabajo, esfuerzo, honestidad, transparencia, y priorizar lo urgente sobre lo importante”, expresó.

Sobre quien la acompañaría en el gabinete, Cittadino dijo que “tenemos equipos trabajando con personas idóneas, armando la plataforma y desde esa gente va a salir quien encabece las gestiones; haremos una modificación en el organigrama municipal, pero creo que poner un nombre hoy a cada una de esas áreas es exponer a gente”.

“Puedo llevar a mi gobierno a gente que no pertenece al vecinalismo; hay personas que colaboran con la campaña, hay gente que nunca lo votó lo va a votar; yo soy una esponja, recibo propuestas de todos lados, siempre dependiendo de la coyuntura nacional y provincial, y si la persona me convence y no pertenece,lo puedo incorporar”, adelantó.

“Me infla el pecho haber conocido el vecinalismo y ponerme la camiseta; nuestra lista está integrada hoy por la gente de las dos listas que fueron a la interna, y la gente que no entró en la lista está colaborando; superamos la interna, volvieron los históricos al Movimiento Vecinal, lo necesitábamos, y hoy están todos y el miércoles estaremos dándole el mensaje a Tres Arroyos”.

“Ofrezco dar continuidad a lo que está hecho, ofrezco mi esfuerzo, mi educación, y creo que fue posible proponer cosas porque Tres Arroyos está sólido, pujante, luego de lo hecho primero por el ingeniero Aprile y la transformación que hizo Carlos Sánchez; además tengo para ofrecerle a Tres Arroyos gente joven, por lo que aportamos la experiencia, la juventud, y la continuidad para darle lo mejor a la ciudad”.

