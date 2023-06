Cittadino ratificó la interna: Mariano Hernández será el primer precandidato a concejal

7 junio, 2023

Luego que el vecinalismo no lograra conformar una lista de unidad, la precandidata a intendenta por “Compromiso Vecinal”, Claudia Cittadino, aseguró que “tenemos el objetivo que el Movimiento Vecinal siga gobernando” y confirmó que Mariano Hernández, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, será el primer precandidato a concejal.

De visita en LU 24, la secretaria de Desarrollo Social, quien lleva el mismo sello que el intendente Carlos Sánchez cuando venció en la última interna vecinalista a Juan Manuel Furmento en 2011, dijo que “luego de largos días de intentos de unidad, llegamos a la conclusión de que no lográbamos ponernos de acuerdo en determinadas cuestiones. No hay que temerle ir a las PASO, es una herramienta de la democracia y, en común, tenemos el objetivo de que el Movimiento Vecinal siga gobernando. Pondremos a consideración de la gente quién es el mejor candidato y después de octubre, seguir gobernando en Tres Arroyos”.

“Los dos venimos con una larga trayectoria, hemos participado en el Legislativo y en el Ejecutivo. Nickel también consideraba que estaba preparado para el cargo y determinamos que la gente sea la que decida quién será el mejor candidato”, remarcó.

“Llegamos al acuerdo que cada uno tendrá su local y una vez finalizada las PASO, el ganador volverá a la sede. El que gane, llevará adelante los destinos del partido y le dará continuidad a todas las acciones que viene haciendo el intendente y el que pierda continuará acompañando al candidato electo como parte del equipo de trabajo que hay atrás”, agregó.

“Sánchez deja la vara muy alta”

“Es un momento de cambio muy importante para dentro y para afuera. Para nosotros ha sido un destete, porque después de tantos años acompañando a Carlos Sánchez, la vara queda muy alta tanto para nosotros como para otro candidato de otro partido. A nosotros nos quedan los proyectos que están en marcha y así, es mucho más fácil que para aquel que no conoce la gestión”, consideró.

Además, expresó que “tengo prácticamente definida la gente que me va a acompañar en la lista y el primer precandidato a concejal será Mariano Hernández, el actual Secretario de Desarrollo Económico. En los próximos días habrá novedades y son todos jóvenes, que no vienen de la política y están haciendo proyectos y trabajos por y para Tres Arroyos”. En ese sentido, Cittadino mencionó que “hay muchos proyectos, mi enfoque es en salud, porque hay muchísimo por hacer y por avanzar. También hay otros que siguen presentes y buscaremos darle continuidad, porque no es fácil mantener lo que ya se ha llevado adelante en los años de gestión de Carlos Sánchez”.

“El vecinalismo está unido”

Finalmente, dejó un claro mensaje para la ciudadanía: “el Movimiento Vecinal está unido, el acuerdo tiene que ver con que luego continuemos trabajando para seguir manejando los hilos de Tres Arroyos. Es una buena oportunidad para que las mujeres podamos demostrar que también estamos capacitadas para estar en el cargo y superar a candidatos tan respetados después de las PASO. Es una interna de buena convivencia y que la gente decida, es aprovechar las herramientas democráticas”.

