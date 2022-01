Cittadino reclamó “autocrítica” a de Grazia y rechazó su pedido de “transparencia”: “todos los decretos están publicados”

6 enero, 2022

La doctora Claudia Cittadino, hoy secretaria de Desarrollo Social, respondió a los dichos de la concejala Daiana De Grazia en la sesión en la que se aprobó el Presupuesto. Advirtió que la edil de Juntos “podría haber partido de la autocrítica para hablar”, al recordar que el Municipio “se hizo cargo de varios programas cerrados por su gobierno para mitigar el impacto en los beneficiarios y los profesionales”, y también rechazó el pedido de “transparencia” que formuló la concejala, al señalar que “todos los decretos están publicados hasta diciembre de 2021 como corresponde y cualquier vecino puede acceder a ellos en la página de la Municipalidad”.

En la sesión, De Grazia aseguró que en Desarrollo Social “los números aumentan exponencialmente”, y exigió “más transparencia en la gestión y el cumplimiento de la obligatoriedad de publicar los decretos”. “Esto pinta en cuerpo y alma a la concejala, con todo respeto por su función y su persona, y lo que voy a contestar es político y no directamente a la persona. La demora en la aprobación del Presupuesto nos puso en la cornisa, ya que nosotros no contamos con caja chica, no pudimos comprar insumos, ni resolver algunas cuestiones importantes”, sostuvo Cittadino al respecto.

Y en este sentido aseguró que su antecesor, Marcelo León, “que me merece el mayor de los respetos, tenía un presupuesto asignado para el 2021 de 190 millones y gastó 217 millones, muy poca diferencia teniendo en cuenta la inflación. También se recibieron doce millones para asistir a otros programas sociales tales como, emergencia habitacional, víctimas de violencia, adicciones, la bloquera, entre otros”.

Sin autocrítica

“A veces la gente con lo que se queda es que el Movimiento Vecinal no es transparente, pero no puede ver lo que soslaya por debajo de estas declaraciones rimbombantes, en medio de una sesión donde arrancó dándole al gobierno nacional, provincial, municipal, sin tener una mínima autocrítica de lo que fue la gestión del gobierno anterior, donde la municipalidad por ejemplo se tuvo que hacer cargo del cierre de algunos programas, por el alto impacto hacia las personas y profesionales que estaban en ellos. La realidad es que la concejala De Grazia se dedicó a hacer un recuento de lo que a su criterio estaba mal en estos momentos, pero habría que arrancar primero por la autocrítica para después poder hablar”, sostuvo Cittadino.

Puntualizó además que los decretos “están publicados hasta diciembre del 2021 como corresponde, cualquier vecino puede ingresar a la página de la Municipalidad, en la parte de decretos y podrá saber lo que necesite con respecto a ellos”. No obstante, aclaró que no es partidaria de que se difundan los nombres, apellidos y montos otorgados, aún cuando los decretos figuran con datos completos. “Porque existen casos particulares, quizá de ayuda única, de personas a las cuales nunca se las había asistido anteriormente y con problemáticas puntuales. Con esto quiero decir que debido a una ordenanza que fue aprobada de forma conjunta, y con muchos profesionales en contra, se publican nombres y apellidos y el monto de subsidio que reciben, entonces hablar de falta de transparencia de cualquier área de la Municipalidad de Tres Arroyos, de la gestión de Carlos Sánchez y sus funcionarios, sinceramente duele en el alma”, apuntó la funcionaria.

“Siempre, siempre, he escuchado a la gente de Juntos por el Cambio, y algunas veces también de algún otro bloque u otro político que ni siquiera está dentro del Concejo, criticar la transparencia del Movimiento Vecinal. Hermanos, amigos, convecinos, si alguno tiene alguna denuncia que hacer, por favor que lo haga en los canales que corresponda, la denuncia mediática lo único que hace es generar dudas en la gente, y después es muy difícil remontar eso. Invito a cualquiera que quiera venir a ver los números de la secretaría a que lo haga cualquier día y hora, y así empaparse de cómo se destinan los fondos de los contribuyentes”, enfatizó.

“Volver a casa”

Finalmente, Cittadino aseguró que volver a Desarrollo Social “es como volver a casa para mí; yo soy empleada municipal de base, si bien tengo ahora cargo político, yo concursé para ser médica en el servicio local, en el ámbito en ese momento de Acción Social y Salud, que estaba a cargo del doctor Eduardo Sage, así que llevo varios años de empleada. Me encontré con una Secretaría más productiva, con una alta demanda, producto de las cosas que han venido sucediendo en estos últimos años, y por momentos me sorprende ver a personas que nunca hubiera pensado que iban a pedir ayuda. Y los pedidos no sólo pasan por alimentos, sino por otras cuestiones como de salud, de no llegar a pagar los servicios y se los cortan, entre otros temas”, admitió.

“El equipo de trabajo es muy bueno y tratando de llevar adelante todo, en un contexto de tercera ola de Covid. La pandemia le pega de lleno a la gente que vive de changas, que trabaja en casas de familia, que no tiene trabajo formal, y al tener algún positivo en su ámbito, el impacto es muy grande no sólo por el aislamiento que deberá cumplir, sino que económicamente se les complica mucho”.

