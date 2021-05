Cittadino sobre la Emergencia Sanitaria: “intentamos que nos comprendan que la Ordenanza es necesaria”

En el Concejo Deliberante, al igual que sucedió el año pasado, el pedido de Emergencia Sanitaria y Económica del departamento ejecutivo municipal al cuerpo legislativo local, genera controversias, y en éstos días los bloques opositores están analizando la aprobación o no de ésta Emergencia, que en el 2020 no fue aprobado. La concejal vecinalista Claudia Cittadino, comentó en LU24 los detalles de ésta herramienta que el Ejecutivo requiere que se apruebe en el H.C.D.

“Lo fundamental es la emergencia sanitaria en la que estamos inmersos y nadie la puede negar, en el distrito, la provincia, el país y el mundo” sostuvo la Dra. Cittadino, y agregó “esta crisis, requiere que tomemos decisiones urgentes, hay demandas urgentes que tienen que ser cubiertas, y el escenario es de incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar, anoche a las 11 de la noche había 7 personas en terapia intensiva, las salas estaban llenas, todavía quedaban algunas camas COVID, y la guardia seguía recibiendo personas con dificultad respiratoria que requerían internarse en el hospital”.

Ante ésta situación, la edil vecinalista explicó “ésta demanda extra que está provocando la pandemia, hace que la situación económica dentro del Centro Municipal de Salud requiera gastos que deben hacerse de forma rápida y los procesos dentro de la municipalidad son largos, son procesos administrativos que llevan tiempo”, y detalló dando sólo algunos ejemplos “el mayor gasto está derivado por incorporar más personal de salud, porque no sirve incorporar camas, o respiradores, incluso oxígeno, si no tenemos quién lo sepa manejar, por eso incorporamos 10 médicos, 35 enfermeros, técnicas, auxiliares de maestranza; también hicimos convenio con prestadores externos, como con la Clínica Hispano, Policoop, con servicios de laboratorio; contratar lavandería; residuos patogénicos, porque se elimina más material de desecho; la provisión de oxígeno; insumos farmacéuticos que suele haber faltantes y conseguimos proveedores, pero esos proveedores necesitan compras rápidas, los equipos que usan los profesionales que entran a sala COVID, cada uno de esos equipos cuesta mil pesos, que se desechan; un paciente en terapia intensiva requiere una inversión de 50 mil pesos por día y son infinitos gastos que hacen que el Hospital esté en una situación complicada”.

Además, afirmó que “las cosas aumentan mucho, los insumos han aumentado mucho, esto hace que el Hospital requiera que el ejecutivo pueda disponer de partidas para poder cubrir estos gastos”.

La esperanza de que la oposición apruebe la Emergencia

Asimismo, la Dra. Cittadino, convencida de la necesidad de la aprobación de ésta herramienta, sostuvo que “la oposición dice, y va a seguir diciendo que el Intendente puede tener facultades, porque la Ley Orgánica dice que el Intendente en una situación de crisis puede modificar una partida, pero de todas maneras esa modificación de partida tiene que subir al Concejo Deliberante, y la compra directa no está en la carta orgánica municipal, es decir que igual requiere de una aprobación” por lo que si bien es real lo que plantean los concejales de los otros bloques, no agilizaría el proceso de compra rápida que requiere la situación del Centro de Salud Municipal.

Los detalles de la Ordenanza: “es clarísima, limitada a la situación de la pandemia”

En ese sentido, Cittadino apuntó contra la oposición comentando que “con ese fantasma que he escuchado que alguien de la oposición por ahí lo plantea, de que esto libera al Intendente de que esto pueda hacer cualquier cosa, y la gente piensa que el intendente se puede pagar un viaje a Cancún con esto, y no, siempre plantean ese fantasma de la poca transparencia, de plantear dudas de qué se va a hacer con ese fondo” pero ante éstos dichos, detalló sobre el articulado de la Ordenanza presentada por el Departamento ejecutivo: “la ordenanza tiene 5 artículos, en uno habla de que se declara la Emergencia. En el segundo autoriza al Departamento Ejecutivo a eximir y diferir pago de tasas municipales cuando se considere que la situación de emergencia lo amerita, eso significa que un comerciante que tuvo que cerrar su negocio tres meses, cualquiera sea el ejemplo, que no esté trabajando, esa persona puede recibir la eximición de impuestos o tasas a la persona que trabaja”. Continuó “el otro artículo dice que se autoriza al Centro Municipal de Salud a adquirir los insumos de forma directa, agilizada y rápida”, y agregó “es eso, no dice que puede echar personal, ni que puede usar esos fondos para plantar arbolitos, ni nada, es clarísima, limitada a la situación de la pandemia, no hay ninguna otra cosa más atrás”.

En cuanto al tratamiento de ésta Emergencia, sostuvo que “esto no se va a tratar mañana porque surgieron algunas dudas y discusiones, es la segunda vez que se intenta aprobar, ya se desaprobó el año pasado, intentamos que nos comprendan que la ordenanza es necesaria”.

Refiriéndose a Martín Garrido, y la intención de no aprobar ésta solicitud, la edil vecinalista, manifestó “ya el Secretario del Concejo Deliberante, no sé si en su calidad de representación de los empleados del Concejo o como vocero del Frente de Todos, ha adelantado que el intendente no necesita de esta herramienta, así que es una lucha contra los Molinos de Viento que estamos haciendo, pero vamos a seguir defendiendo esto porque creemos sinceramente que es un elemento necesario para este momento particular”.

Cittadino, finalizó con vehemencia “seguimos intentando que se comprenda cuál es el sentido real y llegar a un acuerdo” y agregó “estoy convencida de que es un elemento necesario”.

