Cittadino, sobre la guardia pediátrica: “El problema que tenemos es la falta de recurso humano”

20 abril, 2022 Leido: 9

La intendenta interina, Dra. Claudia Cittadino, afirmó que “el problema que tenemos es la falta de recurso humano” para poder contar con una guardia pediátrica durante las 24 horas en Tres Arroyos.

En diálogo con la prensa, tras la reunión mantenida ayer con el presidente del Círculo Médico, Dr. Sebastián Mosches, la pediatra refirió que a este tipo de encuentros “lo venimos haciendo desde el momento en que tomamos conocimiento que la guardia de una de las entidades privadas se había discontinuado. A partir de ese momento fue una preocupación porque sabíamos que esto iba a aumentar la demanda espontánea que el Hospital de por sí ya tiene en el servicio de Pediatría”.

“Nosotros nos ponemos en el lugar de padres, entendemos perfectamente la demanda de la sociedad y sabemos que es necesario que esto en alguno momento pueda concretarse, somos los primeros que lo pensamos, desde el intendente Sánchez, a quien en este momento me encuentro reemplazando, hasta el último pediatra, que también sabe que esta es una necesidad”, afirmó.

Ciitadino sostuvo que “esto no nos está sucediendo solo a nosotros. Es muy difícil conseguir recurso humano, en algún momento se había planteado que era por impedimento del Círculo Médico, entidad que regula la presencia de los médicos en Tres Arroyos y que tiene como función ver que todos estemos matriculados y cumplamos con los requisitos básicos para desempeñar la profesión, que esas cosas se controlen también le debe traer tranquilidad a la población” al tiempo que aclaró que “el Hospital no requiere que los profesionales estén adheridos al Círculo Médico, pero si al Colegio Médico, que es la entidad en donde nos matriculamos”.

Respecto al Círculo Médico, la jefa comunal interina expresó que “antes hacían falta tres firmas (de profesionales), se cobraba como un plus, un dinero que era para ingresar, pero el Dr. Mosches dejó claro que ya no se necesitan más esas firmas. Todos recibimos un descuento porque nos gerencia las obras sociales, y eso es un poco más costoso para el médico que recién se inicia que el para que ya tiene muchos años, luego se va equilibrando”.

Por otra parte, sobre la convocatoria realizada para que se cubran dos cargos en el Servicio de Pediatría, indicó que “lleva unos 15 días y ha habido nada más que una consulta telefónica, por lo cual este fin de semana va a salir en medios nacionales”, sostuvo.

“El Dr. Guerra está participando del COSAPRO, donde hay autoridades y secretarios de salud de toda la provincia de Buenos Aires y es un tema que se va a tratar porque es un problema estructural la falta, casi exclusivamente, de pediatras, una especialidad que cada vez se elige menos. El problema que tenemos es el recurso humano”, aseguró.

Subrayó que “no hemos dejado un solo día de trabajar, todos tenemos conocidos porque nos hemos desempeñado en diferentes lugares de la provincia, de llamar a colegas y otras secretarías de salud, buscar gente que venga, cumpla la guardia y se vaya, el cargo, estamos buscando todas las alternativas posibles para lograr, por lo menos, la radicación de algún pediatra más”.

Con Policoop

La intendenta interina también dijo que “estamos todo el tiempo preocupados y ocupados en tratar de resolverlo, ojalá podamos. También me acerqué ayer a Policoop para hablar con Pablo Escudero, porque había una versión fuerte de que él estaba tratando de conseguir, como hizo con el resto de las especialidades, algún médico que pudiera venir, le fui a hacer llegar este comunicado que el Círculo Médico nos había entregado y hacerle saber que por ese lado no hay impedimento para que algún profesional venga a radicarse o a trabajar en Tres Arroyos. Me parece que otra vez lo público y lo privado deben juntarse porque es un problema que ninguno por si solo lo puede resolver”.

Al ser consultada sobre lo conversado con Escudero, Cittadino manifestó que podrían llegar dos o tres médicos a Policoop. No obstante, advirtió que “quiero ser clara para no generar falsas expectativas. Si esos profesionales que vienen a esa institución privada pudieran ensamblarse con los del Hospital podríamos, entre lo público y lo privado, y tal vez alguna cooperación que tuviéramos en la Clínica Hispano, cubrir toda la semana”.

“De todas maneras hemos reforzado, con pediatras, con horarios y está prestando muchísima colaboración la guardia general del Hospital para atender. Los pediatras están atendiendo en sus consultorios hasta las 20 y están aceptando que enviemos algún paciente desde el Hospital para agilizar que un chiquito sea evaluado. Estamos todos alineados para que esto tenga el menor impacto posible en la población. Es decisión del intendente que se resuelva”, concluyó.

