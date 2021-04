Cittadino, sobre las denuncias contra Vittal: “lo único que me interesa es que llegue el servicio a la gente”

En el día de hoy, tal como figuraba en la agenda del Concejo Deliberante, se reunió la Comisión de Salud, y la presidenta de la misma, la edil vecinalista Claudia Cittadino, comentó en LU24 los detalles de los temas tratados.

“La reunión fue muy extensa, teníamos varios temas para tratar, uno de ellos de las denuncias de algunos vecinos con algunas situaciones que habían pasado con las ambulancias del servicio de emergencias privado”, indicó la Dra. Cittadino, sosteniendo además que fue uno de los temas centrales, por lo cual se girarán los expedientes a la empresa para que explique sobre la situación denunciada y detalle sobre qué sucedió en cada situación en particular.

Asimismo, comentó que se comunicarán con el titular de PAMI “para saber su opinión respecto a estas situaciones” y que durante la reunión, y tratando específicamente la cuestión del servicio de la empresa Vittal: “recordábamos que en la gestión anterior, en el gobierno de Juntos por el Cambio, también hubo cuestiones en la atención de las localidades, ha habido varias reuniones, me consta que tanto el Director de Salud, como los directores administrativos y técnicos del Hospital han tenido acercamientos y el propio encargado y coordinador de PAMI, Facundo Elgart, ha tratado de solucionar estos problemas”.

Continuando el relato de la situación, la concejal vecinalista dijo “la realidad es que sigue sucediendo, y esto rebota directamente sobre la atención del Hospital y en este momento, que es un momento crítico, y en esta situación de pandemia, cada recurso es finito y hay que dar la mejor atención posible”.

Particularmente, hizo hincapié en que “no tengo nada en contra de Vittal, ni en contra de sus directivos, lo único que me interesa es que le llegue el servicio a la gente, no puede ser que un abuelo de 92 años esté mendigando una ambulancia porque esta con fiebre en su casa, nosotros tenemos que resolver y hacernos cargo del problema”. Y agregó “tendrán que sentarse los responsables alrededor de una mesa, decir qué tarea es de cada cual y llevarlas adelante, pero no puede suceder más que un abuelo tenga que estar esperando a ver que nosotros decidamos quien sale a atenderlo”. “Como funcionaria e integrante del sistema de salud, hago mea culpa y hasta diría que me da vergüenza, por eso tenemos que resolver el problema”, concluyó.

Otros temas tratados en comisión

Cittadino, por otra parte, comentó también sobre otros puntos que se trataron en la reunión del día de hoy, y expresó: “se avanzó en el tratamiento de algunos expedientes nuevos, y además la modificación del expediente de la creación del centro de Zoonosis”.

“Avanzamos también en el tratamiento del proyecto de Cannabis, también del tema de la Carrera Medica Hospitalaria, su liquidación”, y en cuanto a ello detalló “es una carrera que quedo obsoleta, y los profesionales que están en la trinchera deberán sentarse a analizarlo, y podría avanzarse en ajironarla, y hay que modificarla a la nueva realidad que tiene la salud hoy”.

Como otro punto, la edil manifestó que “también se planteó la posibilidad de citar a los directores del hospital para que vengan a comentarnos como están funcionando las salas en esta situación de pandemia”.

Por lo que como conclusión de una extensa reunión, mencionó que “hicimos un repaso en todo lo que hay con la intención de avanzar” y “también de la modalidad de cómo seguir trabajando, hacerlo por Meet y no por Zoom, ya que tenemos gente citada para avanzar en el expediente de parto respetado” y finalizó reconociendo que “es una comisión que trabaja muy a conciencia, con el aporte de médicos y abogados que siempre suman”.

