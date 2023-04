Cittadino y el Aniversario: “Me siento una tresarroyense más”

23 abril, 2023

La intendente interina, Dra. Claudia Cittadino, habló con LU 24 para referirse a los actos programados para celebrar el Aniversario de Tres Arroyos. “Se ha trabajado mucho todos estos días para poder disfrutar de este cumpleaños 139, justamente en el año que se van a cumplir 40 años del regreso a la Democracia”, dijo y agregó “con un acto que comenzará a las 16:00 será un acto protocolar, en el que daré un breve discurso y luego se reconocerá a vecinas de la ciudad, para dar comienzo al desfile institucional que contará con el acompañamiento de dos bandas militares; todo será frente al escenario mayor de la Fiesta del Trigo, donde se montó un palco y luego del desfile se compartirá la torta y el chocolate y luego comenzará puntualmente a las seis y media el recital de Kapanga”.

“Desde el mediodía se puede disfrutar del predio, ya que hay instalado un patio gastronómico con Food Trucks, patio cervecero, un pequeño parque de juegos, y artesanos”, invitó.

“Me siento una tresarroyense más”

“Yo me siento una tresarroyense más, hace más de 30 años que vivo en Tres Arroyos, crié mis hijos acá, lo elegimos para criar a nuestros hijos y cada día celebro haber tomado la decisión ya que pudieron crecer en tranquilidad, y tuvieron todo, más que lo que tuve yo cuando me vine a vivir desde Quilmes, donde pasé la mitad de mi vida y más de la mitad en Tres Arroyos”, manifestó.Estoy muy feliz de pertenecer a esta sociedad que me ha incluído y me hace sentirme cómoda en cada lugar donde me toque desempeñarme, reitero que soy una tresarroyense más”, concluyó.

