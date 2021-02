Cittadino y la vacunación en localidades: “se está gestionando, estamos atentos a estas situaciones”

23 febrero, 2021 Leido: 101

Desde Necochea, donde participa del encuentro entre el gobernador Axel Kicillof e intendentes para conocer las novedades de la situación epidemiológica, la concejala Claudia Cittadino respondió un pedido del Frente de Todos por la vacunación anti Covid en las localidades. “El doctor Gabriel Guerra, que está abocado a esto las 24 horas de hace casi 365 días, está gestionando esa posibilidad, porque lo creemos necesario. No somos tontos, estamos atentos a todas estas situaciones y a nosotros también, pero en mayor medida a la autoridad de salud, nos llegan estos reclamos. Pero además de lo logístico, la conservación de la vacuna y la cantidad de gente que tiene que estar para vacunarse, que es parte del problema, el otro inconveniente es el turnero único para el distrito, en el que no salen todos juntos los vecinos de Copetonas, de Claromecó, etc. Por eso es más sencillo por ahora que los delegados se ocupen del traslado de los vecinos que tengan dificultades para venir al vacunatorio que es el único dispuesto por el Ministerio de Salud”, argumentó la concejala.

El primero que hizo punta con esta posibilidad fue el delegado de Claromecó, Julián Lamberti, quien ayer publicó en la red social Facebook que estaba a disposición de los vecinos de la localidad que necesitaran trasladarse a Tres Arroyos para ser inoculados.

El pedido de Todos

“La vacunación contra el Covid-19 debe ser de fácil acceso para todos los tresarroyenses. Por eso, le solicitamos al Municipio que se coordine una campaña de vacunación para las localidades de nuestro Distrito. Vecinos de edad avanzada están siendo convocados para ser vacunados, pero aquellos que no residen en la ciudad cabecera se encuentran con las dificultades del transporte: muchos de ellos no tienen los medios y el oficialismo no ofrece soluciones”, posteó ayer el secretario del Concejo, Martín Garrido (Todos), junto con el pedido al intendente para que se vacune en las localidades.

“Un operativo muy profesional”

La concejala vecinalista también se refirió al operativo de vacunación en el Polideportivo y la eficaz organización que destacan los vecinos que han acudido allí a inocularse. “Hay que destacar el compromiso de los representantes del Ministerio de Salud de la Provincia y de las autoridades municipales que trabajan en pos de que se cumpla el objetivo de vacunar, en forma voluntaria y de manera organizada y profesional, a la mayor cantidad de gente posible en Tres Arroyos. El equipo de trabajo que se ha conformado es excelente”, sostuvo Cittadino, que instó a inscribirse tanto en el Polideportivo y el Palacio Municipal como a través de la web, “porque no hay otra posibilidad de vacunarse que no sea estar inscripto y aparecer en el listado que manda el Ministerio”.

Descenso de casos

Respecto del descenso sostenido de casos de coronavirus en el distrito, Cittadino aseguró que “lo celebramos pero no nos relajamos. Entiendo que todos hemos comprendido y estamos colaborando con las medidas, y esto va resultando en un descenso de casos activos. Seguimos trabajando para que esto se sostenga, porque es una buena noticia también para el sistema de salud y sus trabajadores. Se ha podido cerrar una sala Covid que se está reacondicionando, se reprogramaron cirugías que se habían dilatado en el tiempo para reservar lugares de internación para pacientes de coronavirus, y hay un poco de descanso para los que trabajan en la salud”.

Volver