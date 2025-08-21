Claromecó: Anuncian la incorporación de un pediatra

En el marco de una política de ampliación de derechos y acceso a la salud, el intendente Pablo Garate anunció la incorporación del médico pediatra Juan Manuel Zárate, quien ya se encuentra instalado en Claromecó y que, además de atender en esa localidad, recorrerá el interior del distrito para garantizar que cada comunidad cuente con su atención especializada.

En los próximos días, el Municipio informará el cronograma de atención en cada una de las localidades, de manera que los niños puedan acceder a su control y atención primaria sin necesidad de trasladarse.

Garate destacó que esta decisión forma parte de un plan integral de salud que se propone seguir sumando profesionales: “Siempre pensamos en que cada comunidad pueda acceder más fácil a todos los servicios. Por eso, además de pediatría, incorporamos fonoaudiología en Reta, Orense, Claromecó y Bellocq, y psicología en Cascallares, Reta y Bellocq. Seguimos ampliando la red de especialistas porque creemos que la salud no puede depender del lugar donde uno viva”.

El intendente también subrayó el valor político de este avance: “Durante años, muchas localidades estuvieron olvidadas y las familias tenían que viajar kilómetros para conseguir una atención básica. Hoy estamos cambiando esa realidad: nuestros niños tienen una guardia pediátrica activa los 365 días del año y ahora damos un paso más, acercando el servicio de pediatría y otras especialidades a cada rincón del distrito”.

Garate cerró con un mensaje claro y humano: “Este es el sentido de nuestra gestión: que las madres y los padres no tengan que preocuparse por traslados, que cada familia sienta que el Estado está presente y que el derecho a la salud se garantice en todos lados por igual. Estamos transformando realidades, y eso es lo que más nos enorgullece”.

