Claromecó: Bomberos repudian broma de pésimo gusto

11 diciembre, 2023

Los Bomberos Voluntarios de Claromecó, a través de una publicación en redes sociales, repudiaron una broma de pésimo gusto realizada en horas del mediodía de este lunes. Es que se alertó sobre una explosión que resultó ser falsa alarma.

El comunicado

“Con los bomberos NO, tampoco con la policía ni otra fuerza de seguridad. Es indignante que se juegue con este tipo de cosas, no logramos comprender cómo se puede ser tan mala persona. ¿De qué hablamos? En el día de hoy, la policía recibió un llamado indicando que se había producido una explosión en Av. 27 entre 30 y 32. Tal como está establecido por protocolo se dio aviso a Bomberos Voluntarios de Claromecó. Al arribar a dicha dirección, se constató que no había ocurrido absolutamente nada. Había sido una broma.

Cuesta creer que haya personas que realicen este tipo de “chistes”. Repudiamos completamente este tipo de episodios, sobre todo en una época del año que el cuartel de Bomberos Voluntarios de Claromecó está en alerta máxima por las condiciones climáticas y por la cantidad de gente que empieza a arribar a la localidad. Pudiendo este tipo de llamadas interferir en las emergencias reales. Recordando también, que son BOMBEROS VOLUNTARIOS que dejan todo lo que están haciendo por llegar rápido y poder ayudar a los demás, Bomberos que tienen familia y que cada vez que suena la sirena no saben cuándo van a volver a ver a sus seres queridos. Ojalá que si la persona que lo hizo le llega este mensaje, le dé un poco de vergüenza y entienda que no lo tiene que hacer más!”.

Volver