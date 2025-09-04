Claromecó: Bomberos Voluntarios sofocaron un incendio de pastos

4 septiembre, 2025 0

Este miércoles por la tarde, los Bomberos Voluntarios de Claromecó tuvieron una salida debido a un incendio de pastos en la banquina de la Ruta 73 KM 6, donde se dirigió al lugar un móvil a cargo de Claudio Alcodoy, ayudante mayor.

Una vez en el lugar, se observó un fuego de pastos declarado e ingresando a un lote de rastrojo de maíz. Se tomaron las medidas de seguridad y se comenzó con el apagado del sector afectado, se circunscribe el mismo y luego se apaga en su totalidad. Se realizó el control del sector afectado para evitar posibles reinicio de fuego.

Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios Claromecó, policía y personal de CELCLA.

