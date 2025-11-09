Claromecó celebró su 105° aniversario

Este domingo desde las 11:00 se llevó a cabo en la Casa de la Familia Bellocq, el acto oficial por el 105° aniversario de Claromecó.

La ceremonia comenzó con el izamiento de las banderas y continuó con un reconocimiento a Hugo Cortez, quien dirigió unas sentidas palabras alusivas a la historia y el presente de la comunidad.

El delegado municipal Nicolás Felipe expresó:

“Hoy celebramos 105 años de historia, de sueños compartidos y de vida en comunidad. Este lugar es fruto del trabajo de muchos, del compromiso de los vecinos que se acompañan y del orgullo con que disfrutamos cada momento en nuestro querido Claromecó.

Aprendimos a valorar cada rincón, cada familia y cada historia de esfuerzo y amor que mantiene viva la esencia de nuestro pueblo. La verdadera riqueza de Claromecó está en su gente, en las familias que construyen, en los jóvenes que sueñan con su futuro y en la memoria colectiva que nos une como comunidad.”

Por su parte, el intendente Pablo Garate destacó:

“Este aniversario nos invita a pensar no solo en lo que se ha hecho o en lo que se hace, sino también en todo lo que queremos construir para los próximos años.

A pesar de las dificultades, seguimos avanzando: logramos poner en marcha la planta de gas, mejorar las plazas y la iluminación, y estamos trabajando junto a la Provincia para ampliar la red y avanzar en obras fundamentales, como la ampliación de la cocina de la Escuela Secundaria N°10.

También celebramos que por primera vez jóvenes claromequenses pudieron tener su primera clase universitaria en el Centro de Estudios Claromecó, un paso enorme para acercar la educación superior.

En materia de salud, seguimos fortaleciendo el sistema local, con la conformación de la Asociación de Amigos del Hospitalito y la llegada de nuevos profesionales.

Claromecó nos une. Más allá de cualquier diferencia, el camino es hacerlo entre todos, porque solo así se construye el futuro que merecemos.”

El encuentro cerró con un corte de torta y la Peña “El Encuentro”, que llenó la jornada de música y baile, celebrando con alegría un nuevo año de historia, identidad y comunidad.

