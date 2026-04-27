Claromecó: comenzaron los trabajos después del temporal

27 abril, 2026 0

Luego del fuerte temporal registrado este domingo, en Claromecó comenzaron a ordenar y reparar todo, así lo aseguró Nicolás Felipe Director Del Ente Descentralizado al ser consultado por LU 24.

El funcionario dijo “empezamos con los trabajos en las calles, se cayeron varias plantas y voló un techo, por suerte todo quedo solucionado con la gran labor de los Bomberos, quienes salieron en varias oportunidades durante la jornada”.

“Pese a la subida del mar el mismo no rompió nada en los paradores de la zona”, aseguró y mencionó “comenzamos con los trabajos de mantenimiento, en paralelo también empezamos con los Desagües Pluviales, aunque no terminamos la obra, el mismo cumplió su función sin ningún inconveniente”.

Respecto a Dunamar, afirmó que “por suerte la situación está más tranquila mientras el clima nos permita seguiremos trabajando en reparar todo”.

Finalmente aclaró “a la mañana no hubo clases, nos reuniremos con los directivos para ver que sucede con el turno tarde”.

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