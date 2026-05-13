Claromecó: Comisión Municipal de Patrimonio declaró de interés patrimonial, histórico y cultural la “Casa de Hurtado”

13 mayo, 2026 159

La Comisión Municipal de Patrimonio de Tres Arroyos informa que, luego de diversas reuniones en las que se analizó el valor arquitectónico e histórico del bien, informes especializados elaborados por la Delegación Bahía Blanca del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia, consultas a la Dirección de Patrimonio cultural y diálogo con sus nuevos propietarios y siguiendo el espíritu de la Ordenanza 5759/07, se decidió “declarar de interés patrimonial, histórico y cultural al inmueble conocido como “Casa de Hurtado”, ubicado en la localidad de Claromecó.

Desde inicios del período legislativo se encuentra trabajando activamente en el análisis del Expediente Nº 348006/2026, a partir del cual se solicita la demolición total del inmueble.

Esta solicitud fue incorporada a la agenda de trabajo en función de las valoraciones técnicas e institucionales que señalan el carácter significativo del inmueble dentro de la historia y la identidad de la localidad. En ese marco, en el mes de marzo la Comisión se trasladó hasta el inmueble en cuestión para conocer el estado general del mismo, así como para conversar con sus nuevos propietarios.

En adjunto el comunicado completo

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