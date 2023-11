Claromecó: Concesionario del nuevo parador pide solución para conectarse a la red de gas

29 noviembre, 2023

El concesionario del nuevo parador en Claromecó, Daniel Velázquez, reclamó, en diálogo con LU 24, que se solucione la cuestión para dotar de gas natural al mismo, ante la proximidad de iniciar la prestación de servicios a partir del 1º de diciembre, tal como lo establece el pliego.

Sostuvo que ha realizado consultas a la comuna sobre esta situación, no obteniendo – hasta el momento – respuesta alguna a esta situación, ya que la empresa prestadora no habilita la provisión.

En lo que respecta al resto de los servicios, Velázquez acotó que “con la luz y el agua, este viernes estarían conectándonos ya que dependen de la Cooperativa, que tiene problemas para el ingreso de los medidores trifásicos, y no hay precio de cable, según nos informaron oportunamente”.

Consultado sobre cómo se encuentra la construcción del parador, a poco de inaugurarse, el concesionario sostuvo que “se está en el tramo final: estamos terminando las barandas exteriores de la bajada accesible, haciendo los detalles estéticos que nos interesan a nosotros, y el sábado tendríamos todo el parador armado, pero sin servicios”, y agregó que “falta armar la cocina por completo, están todos los artefactos pero estamos trabados con este problema en el servicio de gas; yo estoy medio preocupado porque nos encontramos con este escollo ya que hemos cumplido todos los pasos pero nos encontramos con que no nos van a proveer el servicio de red de gas por lo que estamos buscando otras opciones”.

“El error que hemos cometido nosotros es habernos manejado por teléfono, nunca por notificaciones por escrito, por lo que ahora no tenemos respuesta de nada; los emplazamos la semana pasada para que nos dieran una respuesta sobe la provisión de gas. Estamos tratando de solucionarlo con gas envasado, pero no sabemos si la instalación realizada sirve; hicimos una nota consultando a Obras Públicas, en julio, para que se arbitraran los medios para que pudieran proveernos de gas como dice el pliego y la respuesta en su momento era que se iba a tramitar todo para que eso sucediera pero hasta ahora no hay novedades”, relató.

Respecto a los servicios de luz y agua Velázquez dijo que “el tema pasa por la cooperativa que el viernes estarían conectando pero tienen problemas para el ingreso de medidores trifásicos a la Argentina y no hay precio de cable”.

“Estamos agotando todas las instancias administrativas, de manera cordial, pero ya está manejando el tema mi abogado porque si se pasa lo acordado con la Municipalidad de abrir el 1º de diciembre no es por culpa mía ya entramos en otro tema como el perjuicio económico, porque tengo el personal contratado pero no podemos prestar servicio: no tenemos agua para habilitar los baños; la cooperativa ha mostrado muy buena voluntad ya que tienen ese inconveniente, pero el tema del gas creo que es responsabilidad de la Municipalidad, porque después que yo lo hice público, recién activaron por la factibilidad de conexión, de cruce de gas; en principio ellos sabían que no nos iban a dar gas pero no nos dijeron”, expresó.

“Puse al tanto a “Pity” Federico –futuro jefe de gabinete- porque al garrón se lo van a comer ellos, y hablé con él para que cuando se reúnan con la cartera de Obras Públicas se pongan al tanto de la situación”, concluyó.

