Claromecó: conformidad del delegado ante intenso movimiento del finde XXL

26 noviembre, 2025 0

En el marco del balance sobre el movimiento turístico del último fin de semana “extra-large” en el que desde Nación se lo calificó como “el mejor de los últimos tiempos”, Nicolás Felipe, delegado director del Organismo Descentralizado de Claromecó, analizó el mismo en contacto con LU 24.

El funcionario manifestó su conformidad y dijo que “hubo bastante gente; ayudados por el lector de patentes que tiene la Secretaría de Seguridad, se pudo observar que ingresaron 1016 autos, 99 combis -que cumplen servicios de ida y vuelta – y 3 colectivos; el lector nos ayuda a hacer las estadísticas y según se apreció, hubo gran cantidad de vehículos de cercanía, de Tres Arroyos y la zona”.

Respecto a la labor previa al comienzo de la temporada previsto para el sábado 7 de diciembre, dijo que “esta semana se arrancó con todo con Playas Limpias y se habilitó el Servicio de Guardavidas”.

“Por lo que he hablado con algunas inmobiliarias el movimiento está bastante tranquilo, esperándose que en diciembre se incremente, ahora la gente se cuida mucho del clima, se fija en los pronósticos, y luego alquila. Antes se hablaba de un mes entero, luego bajó a una quincena, y ahora a un fin de semana”, opinó.

“Este fin de semana es una movida linda porque viene mucha gente de la zona al remate de Rústicos, eso nos ayuda, y luego el 7 de diciembre empieza el concurso de pesca de Claromecó”, agregó finalmente.

Volver