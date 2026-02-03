Claromecó: donan carteles para el cuidado de los animales marinos
Desde el Ente Descentralizado Claromecó agradecemos la donación de los carteles informativos a utilizarse cuando aparecen animales en la playa.
Los mismos, nos permitirán alertar a turistas y residentes sobre algunas recomendaciones importantes para cuidar la fauna silvestre y convivir de manera responsable con el entorno natural.
Gracias por el compromiso, la solidaridad y el amor por nuestra costa. Entre todos, seguimos construyendo una comunidad más consciente y respetuosa con la naturaleza.