Claromecó: El Ente descentralizado trabaja donde funcionaba el Parador Samoa

22 junio, 2022 Leido: 133

Tal como estaba previsto, fue demolido el Balneario y Parador Samoa, un lugar emblemático para Claromecó. Ignacio Frugoni, concesionario del lugar, dijo en relación al suceso que: “en un ratito desapareció todo”, haciendo referencia a la demolición, “dos palazos y no quedó nada, yo estaba en mi casa cuando ocurrió todo, no tuve que ver nada. Los escombros y las piedras no se pueden reutilizar y el Ente descentralizado está trabajando en esto.

Encontraron un pozo antiguo y grande en el lugar donde están sacando el cemento de los pisos, están haciendo un gran trabajo, y luego habría que rellenar, acomodar todo para poner las carpas, los guardavidas, canchas de voley y demás. Todo se hará para que la gente lo aproveche y disfrute”.

