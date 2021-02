Claromecó: El Grupo de Teatro para Niños sorprendió a turistas en la calle

15 febrero, 2021

Al no poder realizar sus habituales presentaciones, el Grupo de Teatro para Niños de Claromecó con sus personajes de “El Reino Encantado de no me Acuerdo”, este domingo salió a pasear por el centro de la villa, y sorprendió a quienes se cruzaban con ellos.



Demostraron su talento en los juegos que ellos mismos pintaron en la vereda de la Plaza Luis Piedra Buena, visitaron el Circuito Cultural comprendido por el Espacio de Arte Quelaromecó, el Museo Regional Aníbal Paz y la Feria de Productores Locales de Claromecó, y comercios de la zona.

