Claromecó espera la llegada de Papá Noel

23 diciembre, 2023

El delegado director del Organismo Descentralizado de Claromecó Julián Lamberti detalló aspectos de la llegada de Papá Noel, que comenzará, si las condiciones del tiempo lo permiten, este domingo a las 20:00 la caravana que se repite cada año.

“Nuevamente tenemos un alerta de lluvia y vientos para este domingo; pienso que va a ser una temporada con inestabilidad por lo que vamos a tener que prepararnos para que esto nos toque más seguido”, manifestó y ratificó que “el arribo de Papá Noel será a las 20:00 comenzando la clásica caravana por la Avenida 26, luego girando por la 9 y terminando en la 28 en la zona del Espacio de Arte”.

“Teniendo en cuenta el alerta meteorológico hay programado un plan B, para efectuarlo en el SUM de la Escuela 11, y si persisten las lluvias, se pasará para el lunes, para no correr riesgos”, afirmó.

Sostuvo asimismo que ha comenzado el arribo de turistas y estimó: “sabemos que la temporada no será de las mejores; hay que estar preparado para una temporada mucho más floja que las anteriores, me animo a decir que no hemos superado el 50% en reservas”.

