Claromecó: Estudiantes de la Secundaria Técnica 1 visitaron la Estación Forestal

9 abril, 2026 0

La Estación Forestal “Ingeniero Paolucci” de Claromecó, este jueves recibió la visita de alumnos de 6º año de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 de Tres Arroyos, pertenecientes a las tecnicaturas en Energías Renovables y Electromecánica.

Fueron recibidos por el Director del Ente Descentralizado Claromecó, Nicolás Felipe; el Secretario de Gestión Ambiental, Gabriel Francia; y el responsable de la Estación Forestal, el Ing. Carlos Carabio.

Durante la jornada, los estudiantes participaron de una charla explicativa donde abordaron de manera teórico-práctica los distintos tratamientos de la silvicultura.

Entre los puntos destacados de la instrucción se encuentran:

Propósito de los raleos: Se explicó la importancia de estas intervenciones para mejorar la estructura estética del sector y, fundamentalmente, fortalecer la seguridad contra incendios.

Demostración operativa: Los alumnos observaron el trabajo de los operarios forestales y el funcionamiento de la chipeadora, maquinaria clave para la generación y simplificación de recursos de calidad a partir de residuos forestales.

El encuentro propició un enriquecedor intercambio de ideas y proyectos entre alumnos, docentes y representantes municipales.

Como resultado de este diálogo, surgieron diversas líneas de trabajo conjunto para el futuro, centradas en la sostenibilidad ambiental y el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales de la región.

Esta iniciativa subraya el compromiso del municipio y las instituciones educativas locales.

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