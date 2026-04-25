Claromecó: Exposición fotográfica Día Mundial de los Pingüinos

25 abril, 2026 0

Cada 25 de Abril se conmemora el Día Mundial de los Pingüinos, por tal motivo, en Claromecó armaron una exposición fotográfica y charla denominada “Pingüinos En Malvinas”.

Dicha propuesta empezará a las 18:30 en la Biblioteca Popular Bernardo Houssay en Claromecó, y es organizada en conjunto con el Colectivo Cultural Malvinas Siempre y el COA Tres Cauquenes.

Los presentes podrán apreciar la muestra fotográfica de Rosana Greco, con asistencia técnica de Carlos Molfese, quienes retratan las cinco especies de pingüinos que habitan en las islas Malvinas. Por otro lado, darán una interesante charla a cargo de Belén Villa y Rodolfo Fangauf, especialistas en el tema.

Esta movida se hace con el fin de concientizar sobre la protección de estas aves marinas y sus hábitats, además, buscan resaltar la necesidad de conservar los ecosistemas marinos frente a amenazas como el cambio climático y la contaminación.

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