Claromecó: Gran iniciativa para remodelar la Comisaria (Audio)

30 octubre, 2025 75

En Claromecó, empezaron una campaña a pulmón para remodelar la Comisaria del Balneario, Robertino Dore impulsor de esta idea, en diálogo con LU 24 dijo “todo comenzó un día cuando visite las instalaciones y pude ver en qué condiciones laborales estaban, desde ese momento lo difundí por las redes sociales”.

“A través de Facebook, inicié el primer contacto con la Firma Tresarroyense Revestimientos Fernández, luego, los llamé y pudimos organizar la donación de los primeros cerámicos, con esos pudimos remodelar la cocina completa”.

“Después, hable con unas personas de Buenos Aires que vienen hace 30 años a Claromecó y trabajan con Revestimientos Silvestres, ellos donaron más cerámicos, el flete para traerlos está a cargo de Juan Souto quien tiene una empresa”, detalló.

“También agradezco los tresarroyenses Franco López y Juan Cruz Ferez los cuáles generaron un montón de contactos para que nos ayuden, entre otras personas a quienes les agradecemos su colaboración”, enumeró.

“Ahora mismo, pedimos más Durlock para las habitaciones y cerámicos para el piso. Asimismo, tenemos la colaboración de los vecinos y policías quienes trabajan a full para terminar el trabajo”, resaltó.

“Por suerte recibimos la ayuda de personas que no conocemos, pero les agradecemos de corazón su esfuerzo, todo sirve quienes deseen colaborar serán recibidos con los brazos abiertos”, concluyó.

