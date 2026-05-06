Claromecó habilita WhatsApp para comunicación de vecinos
Desde el Ente Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, se informa que se encuentra habilitada una nueva línea telefónica exclusiva para mensajes de WhatsApp, el 2983-380926.
A través de la misma, los vecinos podrán realizar consultas, presentar reclamos, enviar sugerencias y solicitar el retiro de ramas. Con esta iniciativa se busca estar más cerca del vecino y mejorar la atención y la respuesta ante sus necesidades.
La atención se brindará de lunes a viernes, de 07:00 a 14:00.