Claromecó habilita WhatsApp para comunicación de vecinos

6 mayo, 2026 0

Desde el Ente Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, se informa que se encuentra habilitada una nueva línea telefónica exclusiva para mensajes de WhatsApp, el 2983-380926.

A través de la misma, los vecinos podrán realizar consultas, presentar reclamos, enviar sugerencias y solicitar el retiro de ramas. Con esta iniciativa se busca estar más cerca del vecino y mejorar la atención y la respuesta ante sus necesidades.

La atención se brindará de lunes a viernes, de 07:00 a 14:00.

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