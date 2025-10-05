Claromecó: Intensas lluvias causaron anegamientos (audio)

5 octubre, 2025 666

La intensa lluvia registrada en la tarde-noche del sábado en Claromecó, que dejó unos 25 milímetros en muy poco tiempo, generó anegamientos en distintos sectores de la localidad.

El delegado director del Organismo Descentralizado, Nicolás Felipe, explicó en diálogo con LU24 que se activó rápidamente el protocolo habitual de trabajo, con colocación de bombas y la intervención de la escuadrilla. “Armamos dos equipos y empezamos a trabajar enseguida. Los chicos siempre predispuestos a brindar una solución al vecino”, señaló.

Las calles más afectadas fueron Sarmiento y Santa Fe, en Dunamar, además de 17 y 30, y 32 y 21, donde se concentró la mayor cantidad de agua. “Son los lugares donde primero activamos los protocolos para poner las bombas”, indicó Felipe.

El funcionario precisó que, si bien en la mayoría de los casos el agua drena por gravedad, la cantidad caída en poco tiempo obligó a utilizar bombas para evitar el ingreso a las viviendas.

Por último, adelantó que durante la semana se trabajará en la limpieza y revisión de los pluviales: “Una de las calles tiene pluviales, pero debe estar tapado o con algún problema, así que vamos a tratar de destaparlo para darle una solución definitiva”, concluyó.

