(video)Claromecó: Intervención de bomberos por pérdida de gas

26 agosto, 2025 106

Este martes, personal del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Claromecó ante el llamado al cuartel, dos móviles asistieron a un domicilio de Avenida 26 entre 37 y 39, convocados por un vecino que daba cuenta que, al realizar la extracción de una planta, se produjo una importante pérdida de gas en la red de suministros de BAGSA.

Concurrieron los móviles 14 y 20, a cargo del oficial auxiliar Marcelo Politano y el ayudante mayor Enrique Ezcurra respectivamente, quienes, junto a la policía claromequense y personal de tránsito, procedieron a realizar tareas de control y prevención hasta la llegada de personal de BAGSA desde Tres Arroyos, quienes se hicieron cargo de la emergencia, obturando el caño roto y solucionando el inconveniente.

No hubo daños mayores ni víctimas, se informó.

Volver